NOC*NSF meldt zaak-Anema vier jaar na dato alsnog bij IOC

De 62-jarige Anema kreeg bij de Winterspelen van 2014 in Sochi een officiële waarschuwing wegens een poging tot matchfixing. Dat meldde de Volkskrant donderdag in aanloop naar de olympische 10 kilometer.

Anema begeleidde vier jaar geleden Frankrijk bij de ploegachtervolging en vroeg voor de kwartfinalerit tegen de Nederlandse ploeg aan coach Arie Koops of Oranje rustig aan kon doen. In ruil daarvoor zou Frankrijk Nederland een zege garanderen.

De toenmalige chef de mission Maurits Hendriks stak daar een stokje voor, waarna NOC*NSF enkele weken na de Spelen in Sochi een waarschuwing uitdeelde aan Anema. De sportkoepel besloot het incident zo intern op te lossen.

"Anema heeft destijds begrip getoond voor het feit dat zijn gedachte niet juist was en ziet dat nog steeds zo in. Na het uitvoeren van de sanctie was het voor ons afgedaan. Nu de zaak door Anema zelf weer in de belangstelling is gebracht, hebben we het IOC alsnog geïnformeerd", verklaart de sportkoepel donderdagavond in een persbericht.

Openbaarheid

NOC*NSF heeft er geen spijt van dat het de zaak niet eerder in de openbaarheid heeft gebracht. "We hebben in 2014 op advies van interne en externe juristen een weloverwogen keuze voor een passende sanctie gemaakt. Daar was openbaarmaking geen onderdeel van."

Aangezien Anema zich in een interview met de Volkskrant uitliet over het incident, besloot ook NOC*NSF dat te doen. "Het leek ons door de publicatie goed om openheid van zaken te geven. Het is aan de Volkskrant om uit te leggen waarom zij er voor hebben gekozen dit verhaal juist op deze dag te brengen."

NOC*NSF realiseert zich terdege dat het IOC mogelijk eerder over de zaak geïnformeerd had willen worden. "In dat geval luisteren we goed naar het IOC en gaan we met hen in overleg om te kijken op welke wijze we dat recht kunnen zetten."

Anema wilde na de 10 kilometer in Gangneung, waar zijn pupil Jorrit Bergsma zilver veroverde, niet reageren.