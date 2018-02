Oostenrijkse snowboarder breekt halswervel bij harde val

De 30-jarige Schairer kwam in de kwartfinale verkeerd terecht na een hoge sprong. De wereldkampioen van 2009 bleef op de piste liggen en werd naar de eerste hulp van het ziekenhuis vervoerd. Daar werd geconstateerd dat zijn vijfde halswervel gebroken is. (bekijk de beelden)

Het Oostenrijks olympisch comité laat in een verklaring weten dat er geen neurologische problemen zijn en dat de toestand van Schairer in orde is. Zodra hij daartoe in staat is, wordt Schairer naar Oostenrijk vervoerd, waar hij verder behandeld wordt.

Het ongeluk gebeurde op de voorlaatste schans. Schairer lag op dat moment op de vierde plek en nam mogelijk risico's om zijn positie te verbeteren.