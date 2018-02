Bloemen geëmotioneerd na olympisch goud in 'wedstrijd van zijn leven'

"Wie had dat kunnen denken?", jubelde Bloemen na afloop bij de NOS. "Ik heb hier heel veel van gedroomd. Om het dan ook te doen is wel even een ander verhaal."

Voor Bloemen is het zijn eerste olympische titel in zijn carrière. Hij bleef Jorrit Bergsma (zilver) en Nicola Tumolero (brons) voor, terwijl Sven Kramer niet verder kwam dan de zesde plek.

De wereldrecordhouder op de 5 en 10 kilometer, die met zijn tijd het olympisch record van Jorrit Bergsma verbeterde, raakte geëmotioneerd door zijn titel. Terwijl Kramer in de slotrit nog moest finishen, liet Bloemen op het middenterrein zijn tranen de vrije loop.

"Dit komt wel hard aan", stamelde hij. "Het is moeilijk te beschrijven. Er gingen een hele hoop emoties door mijn hoofd. Het is ongelofelijk om olympisch goud te winnen."

Vechten

Bloemen reed in de voorlaatste rit louter rondjes van 30 en 29 seconden, maar naar eigen zeggen ging het zeker niet eenvoudig. "Met zo'n vlakke race lijkt het heel simpel, maar dat is het natuurlijk niet."

"Het is elk rondje vechten om de techniek vast te houden en door te blijven rijden", vervolgde hij. "Maar het is gelukt, want het moest. Dit was de wedstrijd van mijn leven."

Met de slotrit nog voor de boeg twijfelde Bloemen of zijn tijd voldoende was voor het goud. "Na mijn race wist ik nog niet zeker of het genoeg zou zijn. Het was heel bijzonder om naar de race van Sven te kijken."

Waakzaam

Op de 5000 meter moest Bloemen nog zijn meerdere erkennen in Kramer. Volgens de geboren Leiderdorper lag dat vooral aan zijn snelle start op die afstand. "Op de 5 kilometer miste ik wat ritme en flow omdat ik wat te hard begon", verklaarde hij. "Daar was ik nu waakzaam voor."

Hij bedankte onder anderen zijn coach Bart Schouten voor diens aandeel in de titel. "Er zijn zoveel mensen die mij hebben bijgestaan, teveel om op te noemen. Zeker Bart en mijn ploeggenoten, mijn ouders, noem maar op."