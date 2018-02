Bergsma baalt van zilver en 'poging om hem uit balans te brengen'

"Misschien ben ik later trots op zilver, maar nu vind ik het vooral jammer dat ik mijn titel niet heb kunnen prolongeren", aldus Bergsma.

De goudenmedaillewinnaar van Sochi 2014 zette in de vierde van zes ritten in de Gangneung Oval een persoonlijk record van 12.41,98 neer, maar een rit later dook wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen onder die tijd (12.39,77).

"Ik had vandaag wat zwaardere benen dan de afgelopen dagen in de trainingen. Ik had mijn rondetijden liever net iets sneller dan 30,4 gezien, maar dat lukte me niet. Voor vandaag was dit het maximaal haalbare."

Waarschuwing

De 10 kilometer in de Gangneung werd enigszins overschaduwd door het nieuws dat donderdag voor de race via de Volkskrant naar buiten kwam. De ochtendkrant meldde dat Anema bij de Spelen van 2014 een officiële waarschuwing heeft gekregen omdat hij volgens NOC*NSF een poging tot matchfixing deed.

Anema (62) begeleidde destijds Frankrijk bij de ploegachtervolging en vroeg voor de kwartfinalerit tegen de Nederlandse ploeg aan coach Arie Koops of Oranje rustig aan kon doen. In ruil daarvoor zou Frankrijk Nederland een zege garanderen.

Bergsma zei na de 10 kilometer dat het nieuws zijn race niet had beïnvloed. "Ik heb me daarvoor af kunnen sluiten. Ik vind het wel jammer dat hier een heel mooie strijd is gestreden en dat deze zaak nu de boventoon voert. Dat verdient deze 10 kilometer niet."

Excuses

In de catacomben van de Gangneung Oval beschuldigde Bergsma 'het kamp' van zijn rivaal Sven Kramer - die donderdag niet verder kwam dan de zesde plaats - in eerste instantie van het lekken van informatie naar de Volkskrant.

"Daar duidt het wel erg op", zei Bergsma. "Voor hem was het heel belangrijk om de 10 kilometer te winnen. Hij is een groot kampioen, dat heeft hij niet nodig. Waarom zou dit vandaag naar buiten komen?"

Een journalist van de Volkskrant meldde vervolgens aan Bergsma dat 'het kamp-Kramer' niet de bron van het verhaal van de krant was.

Dat leidde er enkele uren na de wedstrijd toe dat de Fries in het programma Studio Sportwinter van de NOS zijn excuses aanbood aan Kramer. "Ik ben fout geweest dat ik dit bij het kamp-Kramer heb gelegd. Dat was slecht. Ik denk wel dat het doelbewust is gebeurd. Iemand die mij uit balans wilde brengen."

Anema was na afloop van de 10 kilometer in de Gangneung Olympic Oval niet beschikbaar voor een gesprek met (Nederlandse) media.