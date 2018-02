Kramer voelde al maanden dat hij topvorm van vorig jaar miste

"Eerlijk gezegd voelde ik vanaf oktober al dat ik niet zo schaatste als vorig jaar", aldus Kramer, die in de vorige winter alles won wat hij wilde winnen. "De echte vorm, flow en de manier van schaatsen van vorig seizoen heb ik eigenlijk deze hele winter nog niet gehad."

De kopman van Lotto-Jumbo, die zondag nog voor de derde keer op rij olympisch kampioen 5 kilometer werd, kwam op de 10 kilometer in de Gangneung Oval pas in de laatste rit in actie en moest een aanval doen op de scherpe tijd die Ted-Jan Bloemen (12.39,77) in de race voor hem had neergezet. Met 13.01,02 belandde hij zelfs ver buiten het podium.

"Het was vandaag gewoon niet goed genoeg. Ik kwam geen moment goed in mijn slag", zegt Kramer. "Ik heb het geluk dat ik fysiek beter ben dan ooit en dat ik zo'n 5 kilometer er op conditie doorheen stamp, maar 25 ronden op zo'n manier gaat niet. Daar moet je een bepaalde efficiëntie voor hebben en in een bepaalde cadans komen en dat lukt me dit jaar niet."

"Schaatsen is een gekke sport. Ik ben een schaatser die zelden met zijn techniek bezig is, het loopt eigenlijk altijd wel. Maar de laatste tijd loopt het niet zoals ik wil. Dat is geen excuus, soms heb je dat, maar dat kan op dit niveau niet. Ik heb het op dit moment niet voor elkaar en dat is ook topsport."

Medal Plaza

Kramer zat in de eerste helft van zijn race nog maar twee seconden boven het schema van Bloemen, maar vanaf de doorkomst op 5600 meter gingen zijn rondetijden boven de 31 seconden en was het snel duidelijk dat goud er niet inzat.

De viervoudig olympisch kampioen wilde niet expliciet zeggen dat hij zijn race expres liet lopen vanaf het moment dat hij wist de zege vergeven was, maar hij gaf wel toe dat hij het niet erg vindt dat hij geen tweede of derde is geworden.

"Heel eerlijk gezegd: ik hoef niet voor zilver of brons naar Medal Plaza. Ik kan het niet expres noemen, maar ik rijd hier voor de winst, en anders niet. Ik ben blij dat ik vrijdag niet naar de bergen hoef om een zilveren of bronzen medaille op te halen."

Zijn coach Jac Orie had begrip voor die uitspraak. "Ik kan me dat wel voorstellen in zijn positie. Elke medaille is er één? Ja, dat weet ik allemaal wel, maar atleten zoals Sven zijn op een bepaalde manier goed geworden. Met een bepaalde mentaliteit en een bepaald karakter. Alles wat wij gemiddeld vinden, daar red je het niet mee."

"Dus zo'n instelling zit onlosmakelijk vast aan het prestatieniveau dat hij haalt. Het is alles of niks bij Sven. Is dat niet mooi dan? Zo zijn de Spelen en zo staat die jongen erin. Daar kunnen we van alles van vinden, maar dat is wat hem hier heeft gebracht en dat is waarom we eerder hier van hem hebben genoten op de 5000 meter. Sven levert zo goed als altijd."

Rustig

Donderdag lukte dat niet, op de afstand waarop hij bij de Spelen van 2010 en 2014 al grote teleurstellingen moest slikken. Desondanks stond Kramer na zijn race de rijen journalisten in de catacomben van Gangneung Oval kalm te woord.

"Natuurlijk was deze wedstrijd hartstikke belangrijk, maar ik kan er op dit moment niks anders van maken. Ik kan hier de hele boel kort en klein slaan, maar daar wordt het niet beter van."

"Natuurlijk is dit gewoon klote. Hier heb ik niet een halfjaar voor gewerkt. Dit is zwaar, absoluut. Maar het gaat mijn leven niet verpesten. Dit gaat niet ten koste van hoe ik terugkijk op mijn loopbaan, want dan zou ik mijn carrière tekortdoen."