Kramer grijpt opnieuw naast olympische titel op 10 kilometer, goud Bloemen

Wereldrecordhouder Bloemen (31), wereldkampioen Kramer (31) en titelverdediger Jorrit Bergsma (33) maakten er een bloedstollende wedstrijd van in Zuid-Korea.

Bloemen pakte de titel in een olympisch record van 12.39,77, Bergsma veroverde zilver in 12.41,99 en Kramer (13.01,02) kwam zeer verrassend niet verder dan plek zes. Het brons ging naar de 23-jarige Italiaan Nicola Tumolero (12.54,32).

Kramer won afgelopen zondag nog voor de derde keer op rij de olympische titel op de 5 kilometer, maar op de dubbele afstand ging het helemaal mis in het tweede deel van de race. Na 5600 meter kwamen zijn rondetijden boven de 31 seconden, terwijl Bloemen alleen 30'ers en 29'ers reed.

Horrorshow

De olympische 10 kilometer blijft zo een horrorshow voor Kramer. De kopman van Lotto-Jumbo heeft praktisch alles gewonnen wat er te winnen valt in het schaatsen, behalve olympisch goud op de langste afstand.

In 2006 werd Kramer als 19-jarige zevende in Turijn. Vier jaar later schaatste hij in Vancouver de snelste tijd, maar werd hij gediskwalificeerd vanwege een verkeerde baanwissel, een van de meest dramatische momenten in de recente Nederlandse sportgeschiedenis.

In 2014 hoopte Kramer die slechte herinnering weg te poetsen, maar hij beet zich in Sochi stuk op de tijd van Bergsma. Sindsdien stond 15 februari 2018 met rood omcirkeld in de agenda van de vijfvoudig wereldkampioen op de 10 kilometer, maar ook de race in Gangneung werd een grote teleurstelling voor de Fries.

Schema

Bloemen, die zondag op de 5 kilometer bij zijn olympische debuut zilver pakte, is sinds december 2015 de wereldrecordhouder op de 10 kilometer. Met een tijd van 12.36,30 verbrak hij de toptijd van Kramer.

De geboren Leiderdorper, die vier jaar geleden naar Calgary emigreerde omdat hij zich in Nederland nooit ontwikkelde tot wereldtopper, pakte in het begin van zijn 10 kilometer direct ruim drie seconden voorsprong op het schema van Bergsma, die in de rit voor hem reed.

Die voordelige marge gaf Bloemen door een zeer vlakke race niet meer weg. Met 12.39,77 was hij net iets langzamer dan het baanrecord waarmee Kramer vorig jaar de wereldtitel veroverde (12.38,89).

Moeizaam

Bergsma won een jaar na de Spelen van Sochi bij afwezigheid van Kramer de wereldtitel op de 10 kilometer, maar in de twee seizoenen daarna moest hij achter zijn provinciegenoot genoegen nemen met zilver op de WK afstanden.

Het huidige seizoen verliep zeer moeizaam voor de pupil van Anema. Bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) eind december plaatste hij zich op zijn tandvlees voor de olympische 10 kilometer, nadat hij eerder naast een startbewijs voor de 5 kilometer had gegrepen.

In Zuid-Korea was Bergsma de afgelopen dagen zeer optimistisch over zijn vorm en de Fries reed ook een sterke race. Waar hij een jaar geleden op de WK helemaal kapot ging in de laatste drie ronden, eindigde hij nu met acht rondjes in de 29 seconden.

Met 12.41.99 was hij twee seconden sneller dan zijn vorig jaar in Gangneung gereden persoonlijk record (12.43,95), maar hij moest toezien hoe Bloemen een rit later onder zijn tijd dook.

Ploegachtervolging

Kramer komt in Zuid-Korea nog in actie op de ploegachtervolging en de massastart.

De 10 kilometer in de Gangneung Oval werd enigszins overschaduwd door het nieuws dat donderdag via de Volkskrant naar buiten kwam.

De ochtendkrant meldde, en NOC*NSF bevestigde, dat Jillert Anema - de coach van Bergsma - bij de Spelen van 2014 een officiële waarschuwing heeft gekregen omdat hij volgens de sportkoepel een poging tot matchfixing deed.