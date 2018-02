Skeletonster Bos merkt aan media-aandacht dat ze voor primeur zorgt

Bos wijst na een van haar trainingsruns in het Alpensia Sliding Centre om zich heen. "Hieraan merk ik dat ik voor een Nederlandse primeur zorg", zegt ze met een glimlach, wijzend naar het legertje Nederlandse journalisten dat zich om haar heen verzameld heeft.

"Er is heel veel media-aandacht voor mij geweest, daar is in de weken voor de Spelen aardig wat tijd in gaan zitten."

Sinds sportkoepel NOC*NSF half januari bekendmaakte dat Bos naar de Spelen mocht, maakte de skeletonster van de gelegenheid gebruik om haar sport - op je buik op een slee van een bobbaan af met snelheden boven de 120 kilometer per uur - meer op de kaart te zetten in Nederland.

"Dat heeft wel invloed gehad op mijn resultaat bij de laatste wereldbekerwedstrijd voor de Spelen in Konigsee (ze werd slechts zeventiende in Duitsland, red.). Maar sinds ik in Zuid-Korea ben, ligt de focus natuurlijk volledig op skeleton, ik ben hier met niks anders bezig geweest dan met sleeën."

Materiaal

Dat is nodig ook, want Bos moest de afgelopen dagen in haar trainingsruns samen met haar coach Kristan Bromley uitvogelen welk materiaal ze moet gebruiken en welke lijnen ze moet sleeën op de baan.

"Daar gaat heel veel tijd in zitten. Welk materiaal je gebruikt, hangt heel erg af van de ijscondities van de baan. En dat kan hier nogal verschillen. Vorige week hadden we een training bij een ijstemperatuur van -10, maar bij de wedstrijdruns zal het ongeveer rond het vriespunt zijn. Dat maakt nogal een verschil, dus we kijken naar de weersvoorspellingen en proberen daar op in te spelen."

Bos, die pas eind 2013 haar eerste wedstrijd sleede, is blij dat ze als relatief onervaren skeletonster de zeer ervaren Bromley naast zich heeft. De 45-jarige Brit deed zelf vier keer mee aan de Winterspelen en was onder meer één keer wereldkampioen en drie keer Europees kampioen skeleton.

"Het komt dus wel goed", zegt Bos over haar voorbereidingen op haar eerste wedstrijdrun van vrijdag. "Ik had op zich al een redelijk goed gevoel bij deze baan. We hebben al aardig wat spectaculaire actiebeelden gezien in de trainingsdagen, met atleten die van hun slee af lagen. Maar gelukkig zat ik daar niet bij."

Feestje

Voor Bos komt vrijdag hoe dan ook een droom uit, want ze wist al heel vroeg dat ze ooit olympiër wilde zijn. Toen ze negen werd, vierde ze dat met een 'Olympische Spelen-feestje'.

"Tot nu toe is het deels zoals ik gedroomd had. Het ene is veel groter dan ik had verwacht en het andere minder groots. Maar overall is het hartstikke gaaf om hier te zijn."

Toch gaat het ook voor Bos vooral om presteren, en met een derde plek vorig jaar bij de wereldbeker in Pyeongchang toonde ze aan dat een medaille op deze baan niet buiten haar mogelijkheden ligt.

"Ik ben een van de vijftien deelnemers die kans heeft op een podiumplek gezien de resultaten van de afgelopen jaren. Maar mijn grootste doel is om vrijdag en zaterdag vier constante runs neer te zetten en dan zien we wel wat er uitkomt."

De eerste en tweede run van het skeleton voor vrouwen starten vrijdag om respectievelijk 12.20 uur en 13.30 uur Nederlandse tijd. De laatste twee runs zijn zaterdag aan het begin van de Nederlandse middag.

Lees alles over de Winterspelen in Pyeongchang in ons dossier