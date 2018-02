Visser rijdt op 5 kilometer tegen Oshigiri, Van der Weijden in eerste rit

Van der Weijden rijdt al in de eerste rit. Visser komt direct na de dweilpauze in rit nummer vier het ijs op. De 5 kilometer wordt afgesloten met het duel tussen de Tsjechische Martina Sablikova en Natalia Voronina, een olympisch atlete uit Rusland.

Van der Weijden (31) werd vier jaar geleden op de Winterspelen in Sochi vijfde op de 3 kilometer. Ze reed toen niet op de 5 kilometer. Visser (22) maakt haar debuut op de Olympische Spelen.

Sablikova won de 5 kilometer op de laatste twee Winterspelen. Vier jaar geleden in Sochi was de Tsjechische Ireen Wüst (zilver) en Carien Kleibeuker (brons) te snel af. Ook in 2010 in Vancouver werd Sablikova olympisch kampioen op de langste afstand bij de vrouwen.

Veterane Claudia Pechstein, die volgende week 46 jaar wordt, rijdt in de voorlaatste rit tegen de Canadese Ivanie Blondin. De Duitse won de olympische 5 kilometer in 1994, 1998 en 2002 en pakte in 1992 al brons bij de Spelen in het Franse Albertville.

De 5 kilometer begint vrijdag om 12.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag loting

1.Annouk van der Weijden - Maryna Zueyva (WRu)

2 Jelena Peeters (Bel) - Carlijn Schoutens (VSt)

3 Nana Takagi (Jap) - Isabelle Weidemann (Can)

Dweilpauze

4 Misaki Oshigiri (Jap) - Esmee Visser

5 Ivanie Blondin (Can) - Claudia Pechstein (Dui)

6 Natalia Voronina (Rus) - Martina Sablíkova (Tsj)

​Lees alles over de Winterspelen van Pyeongchang in ons dossier