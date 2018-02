Kramer noemt poging tot matchfixing van schaatscoach Anema 'opzienbarend'

"Opzienbarend", zei Kramer donderdag, een aantal uur voordat hij hoopt voor het eerst olympische kampioen te worden op de 10 kilometer, bij de NOS . "Maar ik vind het moeilijk om er nu een oordeel over te geven."

Anema zou bij de vorige Winterspelen hebben geprobeerd om namens Frankrijk een 'deal' met Nederland te maken over de uitslag van de kwartfinale van de ploegachtervolging voor mannen.

De 62-jarige coach begeleidde destijds de Franse achtervolgingsploeg en vroeg aan bondscoach Arie Koops of Oranje het rustig aan kon doen, uit angst voor gezichtsverlies. De Fransen zouden Nederland - met Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen - in ruil daarvoor laten winnen, ook bij een eventuele val.

De Fries, coach van olympisch kampioen 10 kilometer Jorrit Bergsma, is daarvoor vier jaar geleden schriftelijk door sportkoepel NOC*NSF berispt.

Doofpot

Voor Kramer kwam het verhaal over Anema niet als een complete verrassing. "Ik heb die geruchten ook gehoord. Het zou niet zo mogen zijn. Maar ik wil er het liefst buiten blijven."

"Of Anema een straf verdient? Dat weet ik niet, dan moet ik de details kennen en weten wat waar is. Of het een doofpotaffaire is? Dat denk ik wel en dat is nooit goed. Maar ik ga me nu even focussen op de 10 kilometer."

Door het verhaal donderdag in de Volkskrant is er nu veel ophef rond het Nederlandse team ontstaan, uitgerekend op de dag dat Kramer en Bergsma voor goud gaan op de 10 kilometer. De langste afstand bij de mannen begint donderdag om 12.00 uur Nederlandse tijd.

Koops

Koops, de huidige technisch directeur van de KNSB die vier jaar geleden als bondscoach van de ploegachtervolging de vraag van Anema kreeg over het mogelijk rustig aan doen tegen de Fransen, verwacht niet dat het nieuws van donderdag effect zal hebben op de 10 kilometer.

"Bergsma, Ted-Jan Bloemen en Kramer zullen als de brandweer over het ijs gaan", aldus Koops in de catacomben van de Gangneung Oval. "We zullen zelden zo'n mooie 10 kilometer gezien hebben als deze. Het worden achter elkaar drie fantastische ritten."

Koops keek desgevraagd ook nog even terug op de gebeurtenissen van vier jaar geleden. "Nadat ik alle rijders en begeleiders in een vergadering geïnformeerd had over onze strategie voor de ploegachtervolging, bleef Jillert nog even hangen."

"Hij vroeg mij of ik rekening wilde houden met de Fransen, dat we ze niet mochten inhalen. Ik zei: 'Hoezo, wat bedoel je? Daar doe ik niet aan mee.' Ik heb hem een hand gegeven en gezegd: 'Succes ermee'."

Verbouwereerd

Koops was onaangenaam verrast door de poging van Anema om het op een akkoordje te gooien. "Ik vond het een impertinente vraag van Jillert, dat doe je niet. Ik was zelfs een beetje verbouwereerd dat deze vraag gesteld werd."

"Vervolgens liet ik het even op me inwerken en dacht: dit klopt niet. Onmiddellijk heb ik het aanhangig gemaakt bij Maurits Hendriks, nog een keer Jillert gebeld en gezegd: 'Let op, er is geen enkele vorm van een afspraak, want dat hoort niet in de sport. Laat dat even heel duidelijk zijn."

"Ik heb nooit woorden als matchfixing gebruikt. Ik heb alleen gedacht: zo'n vraag stel je niet. Wat voor lading erop gelegd moet worden, laat ik aan anderen."

Bergsma

Koops ontkent dat de vraag van Anema mee heeft gespeeld in zijn besluit om Bergsma in Sochi niet op te stellen bij de ploegachtervolging. De Fries trok zich later terug voor het teamonderdeel, omdat hij zich niet serieus genomen voelde.

"Ik heb het toen niet zo ervaren dat Jillert druk op mij heeft uitgeoefend om Jorrit in de ploegachtervolging te laten rijden. Ik heb ervaren dat Jillert vond dat wij de Fransen niet moesten inhalen. Daar heb ik mijn strategie niet op aangepast. Mijn beeld van dit gesprek is niet dat Jorrit opgesteld moest worden."

De Nederlandse achtervolgingsploeg versloeg Frankrijk in de kwartfinale met overmacht. Kramer, Blokhuijsen en Verweij veroverden uiteindelijk het goud door in de finale af te rekenen met Zuid-Korea.

