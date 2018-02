Chef de mission Bijl baalt van slechte timing 'affaire-Anema'

De Friese schaatscoach zou bij de Olympische Spelen van Sochi in 2014 hebben geprobeerd om namens Frankrijk een wedstrijd tegen Nederland op de ploegachtervolging te beïnvloeden. Hij heeft daarvoor vier jaar geleden een schriftelijke berisping gekregen van sportkoepel NOC*NSF.

"De timing van deze zaak is heel slecht", zei Bijl donderdag op de parkeerplaats van de Gangneung Oval. "Het is heel storend en slecht voor het team. Maar met de reuring in de ploeg zelf valt het gelukkig allemaal erg mee, het is eigenlijk al geen nieuws meer."

"Het is allemaal nog vers, we kregen woensdagavond te horen dat er een artikel in de Volkskrant zou komen", liet Bijl weten. "Daarop hebben we vanochtend alle coaches ingelicht. De algemene conclusie was dat we hier maar voor één ding zijn en dat is schaatsen en medailles binnenhalen."

Afgehandeld

Bijl was als assistent van de toenmalige chef de mission Maurits Hendriks aanwezig in Sochi. "De meeste 'ins en outs' van deze zaak kende ik wel. Het is in 2014 gebeurd en door het bestuur en directie van NOC*NSF afgehandeld."

"Er is nooit iets over naar buiten gekomen. Nee, ik was er ook helemaal niet bang voor dat het juist nu tijdens deze Winterspelen zou uitlekken. Dat is nu wel gebeurd en dat is heel jammer."

Bijl wilde inhoudelijk niet ingaan op het oordeel van de sportkoepel over Anema. "We gaan weer schaatsen vandaag. We moeten nog maar zien of er nog gevolgen komen, maar vanuit NOC*NSF is het duidelijk afgehandeld."

Alle rust

Bijl sprak ook kort met Jillert Anema, die donderdag titelverdediger Bergsma begeleidt in de strijd op de 10.000 meter. "Nee, ik ga niet op de inhoud van ons gesprek in, dat blijft tussen ons. Het belangrijkste is dat Jorrit en Sven zich in alle rust kunnen voorbereiden op hun 10 kilometer."

"Dit kan een heel speciale dag worden voor heel Nederland en voor TeamNL. We proberen daarom deze zaak zo veel mogelijk weg te houden bij de ploeg."

NOC*NSF

Sportkoepel NOC*NSF bevestigde de berichten dat Anema bij de Olympische Spelen van Sochi over de schreef is gegaan. Anema zou de toenmalige bondscoach Arie Koops hebben gevraagd om de Franse ploeg niet in te halen, omdat zo'n afgang misschien ten koste zou gaan van de financiële middelen voor het Franse schaatsen.

"Wij betreuren het zeer dat dit bericht nu naar buiten komt'', reageerde Hendriks, tegenwoordig technisch directeur van NOC*NSF. "Vandaag zou het alleen over de sportieve strijd op het ijs moeten gaan."

Algemeen directeur Gerard Dielessen noemt de werkwijze van Anema duidelijk in strijd met de 'code of ethics'. "Ik heb op dat moment vastgesteld dat Maurits Hendriks juist heeft gehandeld door de gedachte ondubbelzinnig af te wijzen."

NOC*NSF besloot in maart 2014 geen verdere stappen tegen Anema te ondernemen en het te laten bij een berisping.

