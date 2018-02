'Bergsma's tijd op 10 kilometer zal Kramer niet zenuwachtig maken'

"Sven zal zijn tijd wel gaan rijden", aldus Anema. "Hij wijkt eigenlijk nooit af van wat hij kan schaatsen. Sven is een vakman, hij doet het elke keer weer, hoewel de druk op hem enorm is. Op de 10 kilometer zal hij ook gewoon weer een heel goede rit rijden."

Kramer komt donderdag in de Gangneung Oval in de zesde en laatste rit van de langste afstand in actie tegen de Duitser Patrick Beckert. Bergsma start in rit vier tegen de Italiaan Davide Ghiotto.

"Ik denk niet dat het zal lukken om Sven zenuwachtig te maken", zegt Anema, die donderdag ongewild in het nieuws kwam omdat via de Volkskrant bekend werd dat hij na de Spelen van 2014 een officiële waarschuwing heeft gekregen omdat hij volgens sportkoepel NOC*NSF een poging tot matchfixing deed.

"Zenuwen zijn iets wat je prestatie naar beneden haalt en ik denk niet dat Sven die heeft. Geladen, dat vind ik voor hem een beter woord. Dat heeft Sven intrinsiek altijd al gehad."

5 kilometer

Kramer won zondag voor de derde keer op rij olympisch goud op de 5 kilometer met een bekeken race in de voorlaatste rit.

"Het zou kunnen dat Sven op 95 procent heeft gereden. Hij is in goeden doen, maar het was geen top 5 kilometer van hem", aldus Anema.

"Ik hoop natuurlijk dat Jorrit donderdag sneller is dan Sven. In het verleden was ik weleens stelliger, maar dat heeft me nooit een streep verder geholpen, dus daar wil ik graag mee stoppen."

Bergsma zelf is blij dat hij voor Kramer het ijs op mag. "Bij de WK afstanden van vorig jaar hier in Gangneung werd ik te gretig doordat ik de tijd van Kramer wist", aldus de Fries, die in 2017 op vijf seconden van zijn rivaal WK-zilver pakte. "Ik vind het prima dat ik nu als eerste van de favorieten een tijd neer kan zetten."

Verrassing

Vier jaar geleden zorgde Bergsma voor de grootste schaatsverrassing van de Winterspelen door Kramer te kloppen op de 10 kilometer. Hij zette destijds in de voorlaatste rit een olympisch record neer (12.44,45), een tijd waar Kramer zich in de laatste rit op stukbeet (12.49,02).

De vijfvoudig wereldkampioen op de 10 kilometer wacht daardoor nog steeds op zijn eerste olympische titel op de langste afstand. In 2006 werd hij als 19-jarige zevende in Turijn en vier jaar later werd Kramer in Vancouver gediskwalificeerd vanwege een verkeerde baanwissel.

Kramer zal hopen dat er donderdag een trend wordt doorgezet. De vorige 21 10 kilometers op de Spelen zijn namelijk door 21 verschillende schaatsers gewonnen.

Kramer kan in Gangneung de elfde man worden die op dezelfde Spelen de 5 en de 10 kilometer wint. De laatste schaatser die dat presteerde was Jochem Uytdehaage in 2002 in Salt Lake City.

De 10 kilometer begint donderdag om 12.00 uur. Na drie ritten is er een dweilpauze, waarna onder meer Bergsma, wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen en Kramer op het ijs zullen komen in de laatste drie ritten.