Svindal (35) oudste alpineskiër met goud op Spelen, Shiffrin wint reuzenslalom

De 35-jarige Svindal bereikte op de afdaling in een tijd van 1.40,25 de finish en troefde daarmee zijn landgenoot Kjetil Jansrud (zilver) en de Zwitser Beat Feuz (brons) af. Zij gaven respectievelijk twaalf en achttien honderdsten toe.

Svindal werd in 2007 en 2013 wereldkampioen op de afdaling en pakte acht jaar geleden olympisch zilver op dat onderdeel in Vancouver. Op die Winterspelen was hij toen ook de beste op de super-G.

Het is voor het eerst dat het goud op de olympische afdaling bij de mannen naar Noorwegen gaat. Vier jaar terug was de Oostenrijker Matthias Mayer in Sochi de beste.

Medaillespiegel

Noorwegen won donderdag ook goud bij het langlaufen. Daardoor passeren de Scandinaviërs Nederland op de medaillespiegel. Noogwegen heeft net als Nederland vijfmaal goud, maar pakte al vaker zilver dan 'Team NL' (zeven om vier). Duitsland is met acht keer goud koploper, voor Noorwegen, Nederland, de Verenigde Staten en Canada.

De Noorse langlaufster Ragnhild Haga won verrassend het goud op de 10 kilometer vrije stijl. Ze troefde alle favorieten af met een tijd van 25.00,5.

Daarmee was ze aanzienlijk sneller dan de Zweedse Charlotte Kalla en haar landgenote Marit Björgen, die op respectievelijk 20,3 en 31,9 seconden genoegen moesten nemen met zilver en brons. De Finse Krista Pärmäkoski zette precies dezelfde tijd neer als Björgen en pakte ook brons.

Shiffrin

Op de reuzenslalom was de 22-jarige Shiffrin over twee runs de beste op de Koreaanse piste. De Amerikaanse had vier jaar geleden in Sochi als jongste skiester ooit goud gepakt.

Op het podium kreeg Shiffrin gezelschap van de verrassende Noorse Ragnhild Mowinckel (zilver) en Federica Brignone uit Italië (derde).

Shiffrin moest na de eerste run Manuela Mölgg voor zich dulden. De Italiaanse veterane mocht in de tweede run als laatste starten, maar bezweek onder de druk. Mölgg maakte teveel fouten en eindigde slechts als achtste.

De alpineskiesters moesten in Zuid-Korea lang wachten tot ze eindelijk konden racen. Vanwege de harde wind werden de wedstrijden de voorbije dagen uitgesteld. De reuzenslalom stond eigenlijk voor maandag op het programma.

Kunstrijden

Duitsland liep nog wat verder uit op de medaillespiegel, want bij het kunstrijden pakten Aliona Savchenko en Bruno Massot op de vrije kür voor paren namens het land de achtste gouden medaille.

Het Duitse koppel eindigde op een totaalscore van 235,90 en dat was nipt voldoende om Wenjing Sui en Cong Han uit China (235,47) te verslaan. Het brons was voor Meagan Duhamel en Eric Radford uit Canada, die op een totaal van 230,15 eindigden.

Het goud van de in Oekraïne geboren Savchenko en Massot, een Fransman die pas sinds 2015 voor Duitsland uitkomt, is bijzonder. Het was namelijk liefst 66 jaar geleden dat Duitsland voor het laatst olympisch kampioen werd op de vrije kür voor paren.

Snowboardcross

De Fransman Pierre Vaultier prolongeerde zijn olympische titel op de snowboardcross. De 30-jarige Vaultier, tevens de regerend wereldkampioen, maakte zijn favorietenstatus waar op het spectaculaire onderdeel in Phoenix Park. Vaultier nam na de start in de finale met zes snowboarders direct de leiding en stond die niet meer af.

De Fransman was vier jaar geleden in Sotchi ook al de beste en prolongeerde zijn titel in Pyeongchang. De Australiër Jarryd Hughes kwam als tweede over de finish en pakte zilver, het brons ging naar de Spanjaard Regino Hernandez.

