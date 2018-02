Ghanese Nederlander Frimpong laatste in eerste twee skeletonruns

Frimpong (32) klokte op de olympische baan eerst 53,97 en kwam in zijn tweede poging tot 54,46. Daarmee was hij twee keer de langzaamste van de dertig deelnemers.

De Zuid-Koreaan Sungbin Yun bleek in beide omlopen de beste. Hij begon met een tijd van 50,28 en scherpte die toptijd in zijn tweede run aan tot 50,07.

Op vrijdag volgen de derde en vierde omloop in Zuid-Korea. In de vierde run, waarin wordt gestreden om de medailles, komen alleen de twintig besten uit de derde serie in actie.

Amsterdam

Frimpong verhuisde op 8-jarige leeftijd van Ghana naar Amsterdam en kreeg dertien jaar later de Nederlandse nationaliteit, maar komt op de Spelen uit voor zijn geboorteland.

In Pyeongchang treedt Frimpong in de voetsporen van zijn landgenoot Kwame Nkrumah-Acheampong, die in 2010 in Vancouver meedeed aan de slalom en de super-G en daarmee de eerste Ghanees ooit werd op de Winterspelen.

Het doel voor Frimpong is om ooit de eerste Afrikaan te worden die een medaille wint op de Winterspelen, maar daar is hij vooralsnog dus ver van verwijderd.

