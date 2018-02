NOC*NSF berispte coach Anema bij Spelen 2014 voor 'poging tot matchfixing'

Dat bevestigt NOC*NSF donderdag naar aanleiding van berichtgeving van de Volkskrant. Toenmalig chef de mission Maurits Hendriks berispte de Fries vanwege "schending van de olympische waarden".

Anema (62) begeleidde destijds Frankrijk bij de ploegachtervolging en vroeg voor de kwartfinalerit tegen de Nederlandse ploeg aan coach Arie Koops of Oranje rustig aan kon te doen, uit angst voor gezichtsverlies.

De Fransen zouden Nederland in ruil daarvoor laten winnen. Als de ploeg niet door Nederland zou worden ingehaald en de wedstrijd uit zou rijden, leidde dat tot bepaalde fondsen voor het Franse schaatsen.

"Koops heeft toen na wat heen en weer gepraat gezegd: oké. Schudden we daar de hand op", zegt Anema tegen de Volkskrant. "Toen is-ie naar beneden gegaan. Kwam er even later een telefoontje van Koops: Maurits Hendriks wil het niet hebben. Het is matchfixing."

Volgen Anema, op de huidige Winterspelen coach van onder anderen Jorrit Bergsma, treft hem geen blaam. "Dan moeten we het niet doen, heb ik gezegd. Daarna heb ik een waarschuwing gekregen en Koops heeft te horen gekregen dat hij het allemaal zo geweldig goed deed."

Contin

De onzekerheid van Anema voor de wedstrijd tegen Nederland kwam voort uit het feit dat Fransman Alexis Contin aan een schildklieraandoening lijdt en eigenlijk te zwak was om te rijden.

Volgens zowel NOC*NSF als Koops is er overigens helemaal niet onderhandeld met Anema. "FC Barcelona gaat toch ook niet met Bontebok 3 onderhandelen?", zegt Koops. "Ik heb gezegd: Jillert, succes ermee. Ik ben aangesteld om te winnen. Mijn rijders rijden om zo veel mogelijk te winnen."

De Nederlandse ploeg, bestaande uit Sven Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen, won het duel met Frankrijk uiteindelijk met negen seconden verschil en werd later olympisch kampioen.

Hendriks

Voormalig chef de mission Hendriks: "Direct op het moment dat het voorstel van Anema mij bereikte, heb ik aangegeven dat het een schending zou zijn van de olympische waarden en de waarden van de sport in het algemeen, zoals fair play en respect. Ik heb dit met Koops besproken en hem het besluit aan Anema laten overbrengen."

Hendriks betreurt het dat het nieuws uitgerekend op dit moment naar buiten komt. "Vandaag zou het alleen over de sportieve strijd op het ijs moeten gaan", doelt hij op de strijd om de medailles donderdagmiddag op de 10.000 meter voor mannen.

Anema's pupil Bergsma is op die afstand een van de kanshebbers op goud. Samen met de Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen geldt hij als belangrijkste uitdager van Kramer.

Uitleg

Sportkoepel NOC*NSF zal vrijdag in Gangneung meer tekst en uitleg geven. "We willen vandaag de focus op de 10 kilometer, die hier vanavond wordt verreden, niet verstoren'', licht een woordvoerder toe. "Bovendien hebben we ook wat tijd nodig om te onderzoeken en uit te zoeken waarom we vier jaar geleden hebben gedaan wat we destijds deden."

De internationale schaatsbond ISU meldt niet eerder op de hoogte te zijn gebracht. "Dit is geheel nieuw voor ons. Wij hebben NOC*NSF om informatie terzake gevraagd'', is de korte verklaring van voorzitter Jan Dijkema.

