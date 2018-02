Olympisch debuut Jamaicaanse bobsleesters onzeker door vertrek coach

De Duitse, die in 2006 zelf olympisch kampioen werd, vertrekt omdat ze benaderd werd een andere rol bij het team te gaan vervullen. Ze vindt het verzoek van de Jamaicaanse bond reden genoeg om te vertrekken en claimt dat de slee haar eigendom is.

Kiriasis laat weten niets te snappen van de gang van zaken. "De atleten hebben me verteld dat ze geen idee hebben waarom dit is gebeurd, omdat ze geen enkel probleem met me hebben", aldus de coach.

Ze stelt eigenaar te zijn van de slee, maar dat wordt weersproken door de Jamaicaanse bond. "Ik heb nog nooit zo'n teleurstelling moeten verwerken", aldus de Duitse.

Fenlator-Victorian en Russel hopen als eerste Jamaicaanse vrouwen te debuteren op de Winterspelen. In 1988 deed Jamaica in Calgary voor het eerst mee met bobsleeërs Dudley Stokes, Michael White, Devon Harris en Chris Stokes.

Cool Runnings

Vijf jaar later verscheen de populaire film 'Cool Runnings', die losjes was gebaseerd op de gebeurtenissen van het team in Canada. Fenlator-Victorian en Russell lieten in aanloop naar de Spelen in Pyeongchang weten inspiratie uit die film te halen.

Jamaica won nog nooit een medaille op de Winterspelen en dat lijkt ook nu een utopie. De bobsleesters maken normaal gesproken dinsdag hun eerste run op de olympische baan.

In Pyeongchang vaardigt Jamaica naast Fenlator-Victorian en Russell in de tweemansbob ook skeletonner Anthony Watson af als deelnemer.

