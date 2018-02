Rusland en VS beginnen ijshockeytoernooi met verrassende nederlaag

Rusland, dat onder de neutrale vlag meedoet in Pyeongchang, verloor de wedstrijd in groep B in de derde periode. Na het eerste gedeelte stond het nog 2-2, maar Peter Ceresnak bezorgde Slowakije de zege.

Ook de Verenigde Staten startte het ijshockeytoernooi met een nederlaag. De nummer vier van vier jaar geleden in Sochi dolf het onderspit tegen Slovenië (2-3). Na de eerste twee periodes stond de Amerikaanse formatie nog met 2-0 voor.

Bij het ijshockeytoernooi in Pyeongchang doen voor het eerst sinds de Spelen van 1998 in Nagano geen sterren uit de National Hockey League (NHL) mee. De NHL zag het, onder meer vanwege commerciële redenen, niet zitten om de competitie te onderbreken.

Titelfavoriet

Daardoor lijkt Rusland de belangrijkste gegadigde voor de olympische titel in Zuid-Korea. Het Russische team bestaat onder meer uit spelers uit de Oost-Europese KHL, dat gezien wordt als de op één na sterkste competitie ter wereld.

In de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) speelt de VS tegen Slowakije. Een paar uur later neemt Rusland het op tegen Slovenië.

Regerend olympisch kampioen Canada, dat is ingedeeld in groep A met Tsjechië, Zuid-Korea en Zwitserland, start het ijshockeytoernooi donderdag met een wedstrijd tegen de Zwitsers.

De vrouwen waren vorige week al begonnen aan het ijshockeytoernooi, met daarin onder meer het verenigde Koreaanse team met speelsters uit zowel Zuid- als Noord-Korea.

