Wüst baalt dat ze 'niets speciaals' kon laten zien op 1000 meter

"Het was mijn beste 1000 meter van het seizoen", zei Wüst tegen de NOS. "Ik hoopte op iets speciaals, maar dat heb ik niet kunnen laten zien. Ik baal er wel van."

Wüst had dit jaar maar weinig 1000 meters gereden, waardoor ze in Gangneung al voor de dweilpauze was ingedeeld. Ze plaatste zich in december op het olympisch kwalificatietoernooi enigszins verrassend ook op de kilometer voor de Spelen, maar kon in Zuid-Korea niet voor een verrassing zorgen.

"Ik had gehoopt op een tijd in de 1.14. Op de 1500 meter zat de winst in de laatste ronde. Daar ging ik nu ook voor", aldus Wüst. "Maar het verval was net even te veel. Helaas had ik net niet meer in de benen om nog een keer vol aan te trappen."

Zesde goud

Met tien medailles is de 31-jarige Wüst de meest succesvolle Nederlander aller tijden op de Olympische Spelen. Na haar vijfde gouden olympische medaille kwam er deze week veel op haar af.

"Maar ik kon me wel focussen op wat ik moest doen. En het gaf ook wel energie. Ik was goed gespannen voor de race. Je hoopt in de 'flow' iets moois te kunnen neerzetten.''

De zesde titel voor Wüst moet op de ploegachtervolging worden gepakt. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar voor goud gaan." Dat onderdeel staat volgende week woensdag op het programma.

Leenstra

Ook Marrit Leenstra hoopt bij de ploegenachtervolging op een medaille. Die zat er op de 1000 meter niet in voor de 28-jarige Friezin, die in de slotrit met 1.14,85 niet in de buurt van de winnende tijd van Ter Mors (1.13,56) kwam.

"Er werd ontzettend hard gereden", vond Leenstra. "Ik wilde mijn eigen race rijden, zo hard als ik kon. Het ging voor mijn doen best goed, maar ik heb die topsnelheid niet. Dan kom je er echt niet aan te pas."

Leenstra kon goed leven met haar zesde plaats. "Dit is m’n snelste 1000 meter-race van dit jaar, denk ik. Maar de anderen waren gewoon beter."

Leenstra won eerder in Pyeongchang op de 1500 meter met brons haar eerste individuele olympische medaille. Voorheen grossierde ze in vierde plaatsen, waardoor ze de zesde plek woensdag eenvoudig kon accepteren. "Gelukkig heb ik die bronzen medaille al binnen. Liever word ik één keer derde en één keer zesde, dan weer twee keer vierde."

