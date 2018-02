Programma 15 februari: Kramer wil eindelijk goud pakken op 10.000 meter

Kramer, die het goud van de 5 kilometer al op zak heeft, domineert al jaren op de 10 kilometer, maar olympisch goud bleef vooralsnog uit op de langste afstand.

Als 19-jarige werd hij in Turijn in 2006 zevende, vier jaar later in Vancouver werd hij gediskwalificeerd vanwege een verkeerde baanwissel en in 2014 in Sochi was Jorrit Bergsma verrassend sterker en moest Kramer genoegen nemen met het zilver.

Ditmaal lijkt Ted-Jan Bloemen de grootste concurrent van Kramer. De Zuid-Hollander, die sinds 2014 voor Canada rijdt, heeft sinds november 2015 het wereldrecord (12.36,30) op zijn naam staan. Ook Bergsma hoopt Kramer van goud af te kunnen houden.

In de nacht van woensdag op donderdag staat de eerste officiële wedstrijd voor Akwasi Frimpong op het programma. De skeletonner, die op 8-jarige leeftijd van Ghana naar Nederland verhuisde, is pas de tweede Ghanees ooit op de Winterspelen.

Programma Nederlanders

12.00 uur: 10.000 meter schaatsen mannen (Kramer en Bergsma)

Tijden belangrijkste ritten:

13.06 uur: Jorrit Bergsma-Davide Ghiotto

13.22 uur: Ted-Jan Bloemen-Nicola Tumolero

13.37 uur: Sven Kramer-Patrick Beckert