Jorien ter Mors olympisch kampioen op 1000 meter

Marrit Leenstra en Ireen Wüst, de andere twee Nederlandse deelneemsters op de 1000 meter, kwamen niet verder dan respectievelijk de zesde en de negende plek.

Nederland heeft door de zege van Ter Mors nog steeds alle schaatsafstanden gewonnen bij de Olympische Winterspelen van Pyeongchang, met verder Carlijn Achtereekte op de 3 kilometer, Sven Kramer op de 5 kilometer en Wüst en Kjeld Nuis op de 1500 meter.

Daarmee staat 'TeamNL' voorlopig tweede op de medaillespiegel met vijf keer goud, vier keer zilver en twee keer brons. Alleen Duitsland is tot dusver succesvoller.

Witty

Ter Mors moest woensdag op de 1000 meter als eerste van de favorieten een tijd neerzetten en met 1.13,56 verpulverde ze het baanrecord van Heather Bergsma (1.13,94), waarmee de Amerikaanse vorig jaar wereldkampioene werd, en het olympisch record van Chris Witty uit Salt Lake City in 2002 (1.13,83).

Kodaira, die tussen 2014 en 2016 in Nederland trainde onder Marianne Timmer, startte als de topfavoriete aan de kilometer en de Japanse was na zeshonderd meter ook sneller dan Ter Mors, maar met een eindtijd van 1.13,82 moest ze genoegen nemen met zilver.

Haar landgenote Takagi eindigde in 1.13,98 als derde. Ze pakte zo haar tweede medaille deze Spelen, na het zilver op de 1500 meter.

Sochi

Ter Mors werd vier jaar geleden in Sochi olympisch kampioene op de 1500 meter en de ploegachtervolging, maar de 28-jarige Enschedese plaatste zich eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi niet voor de schaatsmijl in Zuid-Korea.

Op de 1000 meter kwalificeerde ze zich wel en die afstand werd daardoor direct haar beste kans op een olympische titel in Gangneung, zeker toen ze zaterdag met de shorttrackploeg werd uitgeschakeld in de heats van de relay.

In 2016 werd Ter Mors al een keer wereldkampioene op de kilometer. Vorig seizoen pakte ze brons bij de WK afstanden op de olympische baan.

De 31-jarige Kodaira werd vorig jaar achter Bergsma tweede bij de WK afstanden op de 1000 meter, maar won dit seizoen drie van de vijf World Cups op de 1000 meter. De Japanse zal nu op de 500 meter gaan proberen haar eerste olympische titel te veroveren.

Wüst

Wüst moest vanwege haar matige resultaten in de wereldbeker dit seizoen - ze staat veertiende in het World Cup-klassement - al in de vierde van in totaal zestien ritten starten op de 1000 meter, een 'bonusafstand' voor de winnares van goud op de 1500 meter en zilver op de 3000 meter.

De Brabantse, die vier jaar geleden op de olympische 1000 meter tweede werd achter de Chinese Hong Zhang, stond met een tijd van 1.15,32 lang aan de leiding, maar ze zakte naar de negende plaats nadat alle favorieten hadden gereden.

Leenstra, die op de 1500 meter in Zuid-Korea derde werd en zo haar eerste individuele olympische medaille veroverde, nam het in de slotrit op tegen Bergsma. Ze klopte de wereldkampioene uit de Verenigde Staten (1.14,85 om 1.15,15), maar dat was voor de Friezin niet genoeg voor nog een podiumplek.

Yekaterina Shikhova, de Russische leidster in het wereldbekerklassement, mocht door de dopingschorsing van haar land niet in actie komen in de Gangneung Oval.