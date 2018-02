Kramer rijdt in laatste rit 10 kilometer, Bloemen tegen Tumolero

De Canadese wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen start in de voorlaatste rit. De belangrijkste rivaal van Kramer neemt op het tegen de Italiaan Nicola Tumolero.

Ook titelverdediger Jorrit Bergsma is bij de loting aan een Italiaan gekoppeld. Hij rijdt tegen Davide Ghiotto. Lee Seung-hoon, de Zuid-Koreaanse olympisch kampioen van 2010, komt in de laatste rit voor de dweilpauze in actie.

Kramer reed zondag op de 5 kilometer ook al tegen Beckert. In de Gangneung Oval werd de Fries voor de derde keer op rij olympisch kampioen op die afstand. De Duitser kon niet bij Kramer in de buurt blijven en eindigde als tiende.

Baanwissel

Donderdag hoopt Kramer de grootste leemte in zijn prijzenkast te vullen. Olympisch goud op de 10 kilometer ontbreekt nog op zijn indrukwekkende palmares.

Als 19-jarige werd Kramer in Turijn in 2006 zevende op de langste afstand. Vier jaar later in Vancouver reed hij de snelste tijd, maar werd hij gediskwalificeerd vanwege een verkeerde baanwissel. In 2014 in Sochi werd Kramer verrassend verslagen door Bergsma en moest hij genoegen nemen met het zilver.

Loting 10 kilometer

1. Ryosuke Tsuchiya (Jap) - Bart Swings (Bel)

2. Havard Bökko (Noo) - Jordan Belchos (Can)

3. Moritz Geisreiter (Dui) - Lee Sueng-hoon (ZKo)

Dweilpauze

4. Jorrit Bergsma (Ned) - Davide Ghiotto (Ita)

5. Nicola Tumolero (Ita) - Ted-Jan Bloemen (Can)

6. Patrick Beckert (Dui) - Sven Kramer (Ned)

De 10 kilometer begint donderdag om 12.00 uur Nederlandse tijd.