Skeletonster Bos zet tweemaal twaalfde tijd neer in laatste trainingen

De Nederlandse skeletonster zette in het Olympic Sliding Centre in Pyeongchang tijden neer van 53,39 en 53,34 seconden. Daarmee eindigde de 24-jarige Edese beide keren als twaalfde.

Een dag eerder noteerde ze tijdens de derde van de in totaal zes oefensessies haar beste tijd (52,74), goed voor de elfde plek. Bos is de eerste Nederlandse skeletonster die meedoet aan de Olympische Spelen.

Bos hecht weinig waarde aan de trainingstijden. "Een training is een training, daarin probeer je heel veel dingen uit. Ik weet nu wat hier wel en niet werkt en wat ik op de wedstrijddag niet moet doen."

"Een training zegt vrij weinig, anderen zijn ook nog dingen aan het uitproberen", aldus Bos. "Ik heb relatief goede runs neergezet. Het was nog niet helemaal perfect. Maar dat bewaren we dan maar voor de wedstrijd."

Temperatuur

Dinsdag was de temperatuur in de bergen veel lager dan woensdag. Bos: "We zijn binnen een dag van -10 naar 0 graden gegaan. Dat is even schakelen. De verwachting is dat tijdens de eerste wedstrijddag de temperatuur een beetje ligt op het niveau van vandaag.''

De Gelderse kijkt uit naar haar debuut. "Ik ben niet bezig met een medaille. Als ik vier goede en constante runs neerzet zijn de Spelen voor mij geslaagd. Als nieuweling in het veld zou dat een hele goede prestatie zijn. Ik ben niet nerveus, maar ik heb nog twee dagen. Dus misschien komt dat nog."

Duitsland en Groot-Brittannië zijn favoriet voor de medailles. In de laatste training werd de top vijf gevormd door skeletonsters uit die landen.

De eerste twee runs voor de skeletonsters staan vrijdag op het programma, de derde en vierde op zaterdag.

Frimpong

De Amsterdamse Ghanees Akwasi Frimpong kon in de laatste trainingen geen indruk maken. Hij werd 25e van de 26 deelnemers in de voorlaatste training en zette in de voorlaatste sessie de traagste tijd neer.

De mannen moeten donderdag en vrijdag in totaal vier heats afleggen in de strijd om de medailles.

