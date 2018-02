Succescoach Orie wil niet te lang stilstaan bij medailleregen Lotto-Jumbo

"Natuurlijk vraag ik me heel soms af wat er hier allemaal gebeurt, maar daar wil ik niet te lang bij stilstaan", aldus de 50-jarige Orie. "We gaan naar de volgende afstand toe alsof het eerste is. Dus nu draait alles bij mij om de 10 kilometer van donderdag met Sven Kramer, we moeten superscherp blijven."

De Haagse schaatscoach begon de Spelen zaterdag met de verrassende gouden medaille voor Carlijn Achtereekte op de 3 kilometer. Een dag later won Kramer de 5 kilometer en maandag was er op de 1500 meter zelfs goud (Kjeld Nuis) en zilver (Patrick Roest) voor Lotto-Jumbo.

Als de geelzwarte brigade een land zou zijn geweest, stond ze na vier olympische dagen in Zuid-Korea op de zesde plaats van de medaillespiegel, voor wintersportlanden als Frankrijk, Zweden en Oostenrijk.

"Ik ben er echt niet mee bezig wat wij beter doen dan anderen", stelt Orie, die sinds 2002 bij elke Spelen betrokken is geweest bij minimaal één olympische titel. "Ik ben alleen maar bezig om mijn schaatsers die hier al jarenlang naartoe werken zo goed mogelijk af te zetten."

"Daar doen we alles aan. Daar zijn we nu in het olympisch dorp en eigenlijk het hele jaar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat mee bezig. Het is minder romantisch dan je denkt", glimlacht de coach.

Koorts

De Spelen verlopen niet helemáál vlekkeloos voor Lotto-Jumbo, want Orie werd ziek in de nacht voor de 1500 meter. "Maandag was ik verkouden en 's nachts kreeg ik opeens koorts. Ach, als ik het heb, is het niet zo erg. En het is nu ook alweer over."

Orie zorgde er wel voor dat hij de afgelopen dagen zoveel mogelijk bij zijn schaatsers uit de buurt bleef, om hen niet ook ziek te laten worden. "Ha, ik deed mijn jas voor mijn mond toen we juichten met Kjeld na de 1500 meter."

"Er zijn zoveel mensen in het olympisch dorp verkouden, ik word er gek van. Ik ben als de dood dat ik mijn sporters aansteek, dus ik heb me al twee dagen opgesloten."

Dat kleine smetje kan de pret niet drukken bij Lotto-Jumbo. "Het plezier en de humor zitten wel goed in ons team", aldus Orie. "We hebben een topploeg, dat is een feit. Maar de Olympische Spelen zijn zo apart, daar moeten we respect voor blijven hebben en de focus op blijven houden."

Het olympische schaatstoernooi gaat woensdag vanaf 11.00 uur Nederlandse tijd - zonder inbreng van Lotto-Jumbo - verder met de 1000 meter voor vrouwen. Donderdag is de 10 kilometer voor mannen met onder meer Kramer.

