Canadese concurrente Van Kerkhof begrijpt niets van straf

"Ik ben niet blij met deze beslissing, ik vind niet dat ik dit verdiend heb", aldus St Gelais. De 27-jarige Canadese won acht jaar geleden in Vancouver olympisch zilver op de 500 meter en was in Pyeongchang een belangrijke outsider voor eremetaal.

In de eerste bocht van de kwartfinale ging Van Kerkhof onderuit na contact met St. Gelais. Er volgde een herstart en de Canadese werd uitgesloten van verdere deelname.

St. Gelais snapte niet waarom de jury haar strafte voor de val van Van Kerkhof. "Ik reed voor dat meisje en zij ging onderuit. Maar ik kreeg de straf, dat heb ik nooit eerder gezien in het shorttrack."

Agressief

Volgens St. Gelais gebeurde er niets onreglementairs. "De start is altijd agressief, iedereen knokt voor zijn plek. Iedereen wil meteen bij de eerste twee komen, op de een of andere manier ben ik daarvoor bestraft", zei de Canadese.

"Het is normaal dat er een herstart komt als iemand meteen valt. Ik dacht dat we opnieuw zouden beginnen, maar opeens besliste de jury iets anders en hoorde ik dat ik weg moest."

Van Kerkhof overleefde de kwartfinales door tweede te worden van de drie overgebleven shorttrackers. In de halve eindstrijd en in de finale wist de 27-jarige Zoetermeerse het duw- en trekwerk en de valpartijen te ontwijken waardoor ze uiteindelijk zilver won. Ze is daarmee de eerste Nederlandse vrouw met een olympische medaille in het shorttrack.

