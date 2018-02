Snowboardlegende White pakt voor derde keer goud op halfpipe

De 31-jarige White, die de Verenigde Staten in Zuid-Korea aan de vierde gouden plak hielp, was in 2006 (in Turijn) en 2010 (Vancouver) ook al de beste. Vier jaar geleden werd hij vierde in Sochi.

White zorgde in het Phoenix Snow Park voor een sensatie door in de allerlaatste run met een imponerende oefening de hoogste score (97,75) neer te zetten. Hij verdrong de Japanner Ayumu Hirano (95,25) daarmee naar de tweede plek op het podium.

Het brons was voor de Australiër Scotty James, wiens oefening door de jury met een score van 92,00 werd beoordeeld.

Blessure

White kon zijn gevoelens tijdens zijn allesbeslissende run amper beschrijven. "Het was verschrikkelijk en geweldig tegelijkertijd. Ik wist dat ik aan een uitstekende run bezig was en dat ik hier met opgeheven hoofd weg kon gaan, maar toen mijn score bekend werd gemaakt, werd ik gek", zei hij.

"Ik werd overvallen door blijdschap, want ik heb zóveel moeten doorstaan om hier te komen. Ik liep een bizarre blessure op in Nieuw-Zeeland, waarbij mijn hele gezicht openlag. Overigens deed ik hier dezelfde trick als toen. Ik moest dus veel drempels over, maar het was het allemaal waard."

De legende vergat ook zijn familie niet te bedanken. "Ze hebben me altijd gesteund, vanaf het eerste moment. Ze reden me naar de bergen, meldden me ziek op mijn werk en brachten me naar waar ik moest zijn. Nu zijn we er."

De prestatie van White betekent het vierde goud en de zevende medaille in totaal voor de VS in Pyeongchang. Het land klimt op de medaillespiegel naar de derde plaats, achter Duitsland en Nederland.

