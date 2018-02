Olympisch park Gangneung grotendeels gesloten vanwege storm

Publiek dat al in het park is, wordt opgedragen voorlopig binnen te blijven. In het olympisch park in Gangneung staat onder meer de schaatshal Gangneung Oval, waar woensdag om 11.00 uur (Nederlandse tijd) de 1.000 meter voor vrouwen verreden wordt.

De voorlopige sluiting heeft geen gevolgen voor het publiek bij de 1.000 meter, waar namens Nederland Jorien ter Mors, Ireen Wüst en Marrit Leenstra van start gaan. De persmanager van de Gangneung Oval bevestigt dat publiek en pers normaal toegang hebben tot het stadion.

Vanwege de storm zijn alle publieke ruimten in het Gangneung Olympic Park, waar naast schaatsen curling, shorttrack, kunstrijden en ijshockey gehuisvest zijn, wel afgesloten. Toegang voor de openbare ruimtes is niet meer mogelijk. Fans met een ticket voor een olympische sportwedstrijd mogen het park wel in.

Alpineskiën

In de loop van de middag in Zuid-Korea, toen de harde wind nog meer aantrok, begon de organisatie al met het afsluiten van de perscentra, die in grote tenten zijn gehuisvest. Ook de tijdelijke onderkomens voor het personeel van de verscheidene sportcomplexen werden op slot gegooid.

Bij het alpineskiën voor vrouwen in het Olympic Park Pyeongchang, dat zestig kilometer verderop gelegen is, zette de organisatie zelfs een streep door de slalom. Fans moesten hun sjaals en capuchons voor hun gezicht houden om te voorkomen dat er zand en andere rommel in hun gezicht waaide.

De slalom zou om 2.15 uur (Nederlandse tijd) beginnen, werd vervolgens een paar keer uitgesteld en uiteindelijk volledig geschrapt voor de woensdag. Komende vrijdag wordt een nieuwe poging gedaan. Ook de 15 kilometer biatlon is woensdag afgelast en verplaatst naar donderdag.

Zondag werd bij het snowboarden de finale van de slopestyle ook al uitgesteld, nadat de kwalificaties al geschrapt waren. De Nederlandse Cheryl Maas, die 23e van de 25 werd, vond het doorgaan van de wedstrijd "onverantwoord".

Overigens is het niet meer zo koud in Gangneung. De temperatuur is gestegen tot rond de 10 graden, waar de gevoelstemperatuur eerder rond de min vijftien graden lag, mede door de ijskoude wind.