Olympisch park Gangneung grotendeels gesloten vanwege storm

De grootste problemen zijn inmiddels wel voorbij, omdat de windkracht in de loop van de avond (plaatselijke tijd) in Gangneung is afgenomen. De eerste tenten voor het personeel zijn weer opengegaan.

De openbare ruimtes in het park blijven woensdag sowieso gesloten. Ook de activiteiten in de buitenlucht zijn voor de hele dag geschrapt. Alleen bezoekers met een toegangsbewijs voor een olympische wedstrijd mogen het park in. Voor anderen blijft het complex, met stadions voor schaatsen, ijshockey, kunstrijden, shorttrack en curling, woensdag gesloten.

De maatregelen hebben geen gevolgen voor het publiek bij de 1000 meter, waar namens Nederland Jorien ter Mors, Ireen Wüst en Marrit Leenstra van start gaan. De wedstrijd is om 11.00 uur (Nederlandse tijd) begonnen.

Alpineskiën

In de loop van de middag in Zuid-Korea, toen de harde wind nog meer aantrok, begon de organisatie al met het afsluiten van de perscentra, die in grote tenten zijn gehuisvest. Ook de tijdelijke onderkomens voor het personeel van de verscheidene sportcomplexen werden op slot gegooid.

Bij het alpineskiën voor vrouwen in het Olympic Park Pyeongchang, dat zestig kilometer verderop gelegen is, zette de organisatie zelfs een streep door de slalom. Fans moesten hun sjaals en capuchons voor hun gezicht houden om te voorkomen dat er zand en andere rommel in hun gezicht waaide.

De slalom zou om 2.15 uur (Nederlandse tijd) beginnen, werd vervolgens een paar keer uitgesteld en uiteindelijk volledig geschrapt voor de woensdag. Komende vrijdag wordt een nieuwe poging gedaan. Ook de 15 kilometer biatlon is woensdag afgelast en verplaatst naar donderdag.

Zondag werd bij het snowboarden de finale van de slopestyle ook al uitgesteld, nadat de kwalificaties al geschrapt waren. De Nederlandse Cheryl Maas, die 23e van de 25 werd, vond het doorgaan van de wedstrijd "onverantwoord".

Overigens is het niet meer zo koud in Gangneung. De temperatuur is gestegen tot rond de 10 graden, waar die eerder ruim onder het vriespunt lag.