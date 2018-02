Verweij heeft geen verklaring voor 'zeer teleurstellende' elfde plek

"Dit is een grote teleurstelling", aldus Verweij, die met 1.46,26 ruim twee seconden trager was dan winnaar Kjeld Nuis (1.44,01). "Ik kwam niet lekker in mijn ritme, niet lekker in mijn slag. Het was geen scherpe rit, alles was net niet."

De Noord-Hollander, die bij de vorige Winterspelen drie duizendsten tekortkwam voor goud, had in de week voor de 1500 meter juist het gevoel dat hij steeds beter begon te schaatsen.

"Met wat ik hier in Gangneung in de trainingen liet zien, had ik een heel eind kunnen komen vandaag, maar dat is me niet gelukt. Ik voelde me goed, dus ik heb er eigenlijk geen verklaring voor dat ik het niet af kon maken in de wedstrijd. Zoals wielrenners zeggen: ik had echt de benen niet."

Verweij meldde na zijn mislukte 1500 meter wel dat hij na het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind december een week of twee kampte met gordelroos.

"Ik had eerst niet echt door dat ik het had. Achteraf heb ik te lang met koorts rondgelopen, ik heb er begin januari zelfs de EK afstanden mee gereden. Toen had ik al symptomen, maar ik ben niet zo'n klager. Misschien had ik wat eerder naar mijn lichaam moeten luisteren en moeten rusten."

Fitheid

Verweij was dit seizoen juist weer teruggekeerd aan de top nadat hij de vorige twee winters door een gebrek aan fitheid amper op het ijs te zien was geweest. Die lange periode waarin hij niet trainde als een topsporter brak hem dinsdag wellicht toch op.

"Mijn echte voorbereiding op de Spelen is een halfjaar werk geweest. Ik denk dat dat achteraf niet lang genoeg is, maar ik vind dat ik met de middelen die ik had goed naar deze Spelen heb toegewerkt. Het hele seizoen heb ik het aardig gedaan, maar ik kon het helaas vandaag niet waarmaken."

Verweij zal zich snel moeten herpakken, want hij doet in Gangneung ook nog mee aan de ploegachtervolging (zondag en volgende week woensdag), de 1000 meter (volgende week vrijdag) en de massastart (volgende week zaterdag).

"Natuurlijk kan ik nog revanche nemen. Als het lijf het niet wil, dan mijn hoofd in ieder geval wel. Ik laat mooie dingen zien in de trainingen, dus misschien had ik een slechte rit nodig om straks drie heel goede ritten neer te zetten."

Verweij is niet van plan in Zuid-Korea nog actief op zoek te gaan naar een verklaring voor zijn slechte 1500 meter. "Ik ga niet meer naar het verleden kijken. Ik ga me nu zo goed mogelijk voorbereiden op mijn andere drie onderdelen."