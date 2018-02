Bondscoach Otter 'trok haren uit zijn kop bij black-out' Breeuwsma

"We wisten dat Dennis Visser niet in zijn beste doen was. Dus we hadden een tactiek waarin we onze sterke jongens, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Daan Breeuwsma, de laatste zes ronden zouden laten rijden. Allemaal twee ronden. Dan rijd je 'm zo uit naar de finish", legde Otter dinsdag uit.

"Als je Sjinkie aflevert binnen een schaatslengte op de andere ploegen, maakt hij het wel goed. Maar Daan kreeg een black-out. Hij zat Itzhak in de weg. Het is een heel ervaren jongen. Ik trok echt m'n haren uit de kop."

Knegt probeerde de achterstand met een uiterste krachtsinspanning goed te maken, maar dat had diskwalificatie tot gevolg.

Toprelayrijder

"Als je verliest omdat de Canadezen en de Chinezen sneller en sterker zijn, dan kan je het accepteren", vervolgde Otter. "Maar op het moment dat een ervaren atleet een black-out heeft en plotseling een halve ronde te vroeg inkomt en zijn eigen rijder in de weg staat..."

"Daar kan je als teamgenoot of staf heel weinig aan doen. Helaas voor Daan, het overkomt hem normaal nooit. Het is een toprelayrijder."

Otter wist niet waar de black-out bij de 30-jarige Fries vandaan kwam. Spanning misschien, dacht hij. "Als die spanning nou nog terecht was omdat we tien meter achter lagen, kon ik het begrijpen. Maar we waren net aan het inhalen. Waar die spanning dan vandaan kwam, weet ik ook niet."

Van Kerkhof

Over een van zijn andere pupillen, Yara van Kerkhof, was Otter beter te spreken. De 27-jarige Zoetermeerse heeft de voorbije periode een gedaanteverwisseling ondergaan en dat is volgens de bondscoach een van de redenen dat ze als eerste Nederlandse shorttrackster een olympische medaille won.

Van Kerkhof eindigde in Gangneung als tweede op de 500 meter. "Ze staat er nu omdat ze eindelijk beseft: zoveel tijd heb ik niet meer. Als je het vandaag kan doen, doe het. Ze is brutaler geworden", aldus Otter. "Je hebt grijze muizen die tevreden zijn om gemiddeld te zijn en die voor een zesjescultuur gaan."

"Je hebt ook mensen die gewoon brutaal zijn. In onze sport hoor je brutaal te zijn. Ik kies ook shorttrackers die grijs zijn, maar die moeten uiteindelijk wel gekleurd worden. Uiteindelijk groeit er daar een aantal van door", aldus Otter, die wel toegaf dat de medaille voor hem best als verrassing kwam.

