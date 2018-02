Nuis na goud op 1500 meter gefeliciteerd door rivaal Yuskov en Davis

Nuis bevond zich in de mixed-zone toen hij van een Russische journaliste een telefoon in handen kreeg gedrukt. Yuskov had de kersverse olympisch kampioen via haar een felicitatie gestuurd.

"Hallo Kjeld, gefeliciteerd met het goede resultaat op de 1500 meter", stuurde hij. Nuis stuurde vervolgens via de Russische journaliste een berichtje terug.

Yuskov, die eind vorig jaar het wereldrecord op de 1500 meter verbeterde, mocht van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) niet meedoen vanwege het dopingschandaal in zijn land. Hij maakte dit seizoen de nodige indruk op de 1500 meter door vier van de vijf World Cups op zijn naam te schrijven.

Nuis haalde eerder uit naar de Russen die op doping werden betrapt. Dit seizoen besloot de schaatser van Lotto-Jumbo hier niets meer over te zeggen. "Het kost me alleen maar energie als ik me daar druk om ga maken", zei hij onlangs.

​Davis

Behalve van Yuskov kreeg Nuis ook een felicitatie van Shani Davis. De 35-jarige Amerikaan, die in het verleden tweemaal olympisch zilver pakte op de 1500 meter, kwam dinsdag op de Gangneung Oval niet verder dan de negentiende plek.

Volgens Davis had Nuis al eerder olympisch kampioen kunnen worden. "Het is jammer dat dit pas zijn eerste Winterspelen zijn, want anders was dit niet zijn eerste olympische titel geweest", zei de tweevoudig olympisch kampioen op de 1000 meter.

De Nederlander moest even slikken na de woorden van Davis, die ook lange tijd het wereldrecord op de 1500 meter in handen had. "Dit doet me wel wat. Ik heb altijd erg tegen Shani opgekeken."

