Van Kerkhof dolblij met zilver in 'belangrijkste race in mijn leven'

"Ik doe het gewoon op het moment dat het moet", zei de verbaasde Van Kerkhof tegen de NOS. "Het is bizar, dit was de belangrijkste race uit mijn leven."

Zowel in de kwartfinales, halve finales als in de eindstrijd had Van Kerkhof het geluk aan haar zijde. "Geweldig dit. Ik denk dat ik het nog niet eens helemaal besef", zei ze.

Van Kerkhof gold vooraf niet als serieuze kanshebber op eremetaal, maar tegen de verwachting in schreef ze geschiedenis door de eerste Nederlandse vrouw met een olympische shorttrackmedaille te worden.

In de kwartfinales ging Van Kerkhof al in de eerste bocht onderuit, maar er volgden een herstart en een straf voor haar Canadese opponente Marianna St. Gelais. Daarna had ze aan een tweede plek van de overgebleven drie shorttrackers voldoende voor een plek in de halve finales.

Zowel in de halve finales als in de eindstrijd lag Van Kerkhof na een matige start laatste, maar profiteerde ze in de slotfase van de 500 meter van valpartijen en missers van concurrenten.

​

Straf

De Zoetermeerse kwam in de finale als derde juichend over de streep, maar schoof in de uitslag op naar de tweede plek, omdat de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong achteraf een straf kreeg van de jury.

"Met brons was ik al superblij, maar zilver is echt fantastisch", aldus Van Kerkhof. "Het was een spannende rit. Mijn start was niet goed. Ik moest in het spoor van de rest blijven, want er kon nog veel gebeuren."

Van Kerkhof bedankte haar Nederlandse ploeggenoten. "Deze medaille heb ik niet alleen aan mezelf te danken, dit komt ook door jaren hard werken met het team. Met de relay kunnen we geen medaille meer halen, maar deze is ook een beetje voor hen."

​

