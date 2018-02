Nuis heeft 'gevochten als een leeuw' voor eerste olympische titel

"Ik heb gevochten als een leeuw", zei de 28-jarige Nuis met een grote glimlach. "Het was alles of niks en het werd alles. Het is supervet dat het gelukt is."

De regerend wereldkampioen had na 700 meter een ontzettend snelle tussentijd van 48,28 door een opening van 23,2 en een eerste ronde van 25,0. De laatste achthonderd meter waren daardoor erg zwaar, maar met een eindtijd van 1.44,01 was hij veel sneller dan teamgenoot Patrick Roest (zilver in 1.44,86) en de pas 18-jarige Zuid-Koreaan Kim Min-Seok (brons in 1.44,93)

"Een eerste volle ronde van 25,0 gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dát was ik niet van plan", aldus Nuis. "Ik wilde wel hard beginnen, zodat ik aan het einde niet kon zeggen dat ik het ergens had laten liggen. Dat is gelukt. De belangrijkste ritten kwamen nog na mijn race en ik denk dat ik de concurrentie wel een beetje heb afgebluft met mijn snelle start."

De Zuid-Hollander had in zijn laatste ronde wel wat spijt van zijn onstuimige begin. "De laatste vierhonderd meter waren heel pittig", lachte hij. "Ik dacht alleen maar: niet vallen, niet vallen. Ik hoopte dat mijn benen zo ontploften omdat ik heel hard was gegaan en dat was gelukkig ook zo."

Verkouden

Na de rit van Nuis kwamen er nog acht schaatsers, onder wie Koen Verweij. De Noord-Hollander, op papier de grootste concurrent van de schaatser van Lotto-Jumbo, kwam niet verder 1.46,26, goed voor de elfde tijd. Toch durfde Nuis pas te juichen toen de twee laatste schaatsers over de streep kwamen.

"Het was een beetje een onwerkelijk gevoel toen ik zag dat ik goud gewonnen had. Ik wist niet waar ik heen moest. Naar links, naar rechts, ik wilde juichen. Jac (zijn coach Jac Orie, red.) zat zich nog aan te stellen dat hij een beetje verkouden was en niet te dicht bij mij in de buurt wilde komen, maar ik zei: 'Kom hier, gek!'. Het was echt supervet, ik heb genoten."

Op zijn eerste Spelen maakte Nuis zo bij zijn eerste kans direct zijn favorietenrol waar, op dezelfde baan waar hij vorig jaar zijn eerste twee wereldtitels veroverde. "Die gouden medailles op de WK afstanden zorgden voor druk, maar ze gaven me ook een bonk zelfvertrouwen. Ik wist dat ik het hier al een keer had laten zien."

Ploeggenoten

Het succes van Nuis past naadloos in de succesvolle Spelen voor Lotto-Jumbo. Eerder won Sven Kramer al de 5 kilometer en verraste Carlijn Achtereekte met winst op de 3000 meter en door Roest heeft de ploeg van Orie nu ook een zilveren medaille.

"Diep respect voor die gast", zei Nuis over zijn jonge ploeggenoot. "Dit is heel vet voor hem."

Nuis hoopt in Gangneung nog een gouden medaille te veroveren. Volgende week vrijdag start hij op de 1000 meter, de afstand waarop hij ook wereldkampioen is. "Eerst woensdag maar eens naar Medal Plaza, daar heb ik erg veel zin in. En dan weer knallen op de 1000 meter."

