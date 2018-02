Balende Knegt: 'Blijkt maar weer dat in shorttrack alles mogelijk is'

"Het ging gewoon mis", reageerde de 28-jarige Knegt na afloop voor de camera van de NOS. Hij werd gestraft voor het omver rijden van een Canadees in de laatste bocht.

Het oordeel van de jury viel vervolgens in het nadeel van regerend wereldkampioen Nederland uit. "Dat kan, zo is de sport. We weten dat dit een sport is waarin alles mogelijk is. Dat bleek maar weer."

Knegt vond dat zijn Canadese tegenstander ook niet vrijuit ging bij het incident. "Ik heb menig gevecht uitgevochten met Viktor An, maar die stuurde nooit zo hard naar binnen. Ik vind het niet fair."

Zwakke schakel

Nederland - met Knegt, Itzhak de Laat, Daan Breeuwsma en Dennis Visser - is de regerend wereldkampioen en had daarom meer verwacht in Gangneung. "Het podium behoorde zeker tot de mogelijkheden", aldus Knegt. "Maar we hebben het niet gehaald. Ik kon het gat nog dichten, maar de juiste passeerbeweging zat er niet in."

Volgens Knegt was er ook het een en ander aan te merken op het ploegoptreden in de slotfase. "De laatste acht ronden ging het mis, op cruciale momenten. Dat tegenstanders bij Dennis weg zouden rijden, was vooraf een beetje voorspeld. Dat is ook helemaal niet erg. Elk team heeft z'n zwakke schakel."

"We hadden een tactiek voor het einde en die werd totaal niet nageleefd. We komen hier niet voor B-finales maar voor A-finales, dus dan gooi je gewoon je ogen dicht en dan ga je ervoor. Ik kan in twee ronden heel veel, maar dit was niet te doen", aldus Knegt.

Vier jaar geleden ging het door een val ook al mis voor Nederland. "Sochi was een heel ander soort drama. Nu hadden we het zelf in de hand. Dit is onze eigen schuld. We hebben het met z'n vieren niet goed gedaan. Het hoort wel bij shorttrack, het is onderdeel van de sport. Maar het is zwaar klote."

1000 meter

Eerder op dinsdag plaatste Knegt zich nog wel overtuigend voor de kwartfinales van de 1000 meter. Hij werd eerste in zijn heat. Even later moest hij al weer het ijs op met de relayploeg. "Dat hoort ook bij de Spelen, dan kun je meer."

Knegt was vier jaar geleden met brons op de 1000 meter de eerste Nederlandse shorttracker die een olympische medaille pakte. Zaterdag veroverde hij zilver op de 1500 meter.

