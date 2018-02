Leenstra treft Bergsma in slotrit 1000 meter, Ter Mors tegen Bowe

Leenstra kan in Zuid-Korea haar tweede plak pakken. Maandag veroverde ze op de 1500 meter haar eerste individuele olympische medaille in haar carrière. Vier jaar geleden moest de Nederlandse in Sochi genoegen nemen met de zesde plek op de 1000 meter.

In de rit voor Leenstra en Bergsma rijdt topfavoriete Nao Kodaira. De Japanse neemt het op tegen Vanessa Herzog uit Oostenrijk.

Kodaira won dit jaar drie van de vier wereldbekerwedstrijden op de 1000 meter. Tevens verbeterde ze eind vorig jaar in Salt Lake City met 1.12,09 het wereldrecord.

Ter Mors

Jorien ter Mors, die in december bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen de snelste was op de 1000 meter, verschijnt in de twaalfde rit aan de start. De tegenstandster van de Twentse is de Amerikaanse Brittany Bowe.

Ireen Wüst is de derde Nederlandse die in actie komt op de 1000 meter. De Brabantse, die maandag op de 1500 meter historie schreef door als eerste Nederlandse haar vijfde olympische titel te veroveren, rijdt al in de vierde rit tegen de Italiaanse Yvonne Daldossi.

Vier jaar geleden greep Wüst in Sochi net naast olympisch goud op de 1000 meter. Toen moest ze alleen de Chinese Hong Zhang, die woensdag in de elfde rit op het ijs verschijnt, voor zich dulden.

De 1000 meter voor de vrouwen begint woensdag om 11.00 uur (Nederlandse tijd).