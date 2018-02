Nederlandse relayploeg niet naar finale na straf Knegt

De Nederlandse relayploeg met Knegt, De Laat, Daan Breeuwsma en Dennis Visser strandde in een race met Canada, China en Kazachstan. De regerend wereldkampioen werd gediskwalificeerd omdat Knegt op de laatste meters in een wanhoopspoging om in te halen een Canadees omver reed.

Nederland reed lange tijd achteraan. Met nog vijftien rondes te gaan werd Kazachstan gepasseerd. In de slotfase probeerde Nederland ook Canada in te halen om zo de finale te halen, maar dat gebeurde niet op reglementaire wijze.

Door de diskwalificatie van Nederland mag Canada samen met China door naar de finale, die volgende week donderdag op het programma staat. In de andere halve finale plaatsten gastland Zuid-Korea en Hongarije zich voor de eindstrijd. Nederland komt door de diskwalificatie ook niet uit in de B-finale.

Vier jaar geleden in Sochi ging het op de relay ook al op dramatische wijze mis voor Nederland. Na een vroege val werden Knegt, Breeuwsma, Freek van der Wart en Niels Kerstholt toen vierde in de finale.

1000 meter

Knegt plaatste zich wel overtuigend voor de kwartfinales van de 1000 meter. De winnaar van het zilver op de 1500 meter werd eerste in zijn serie.

De kwartfinales staan zaterdag op het programma. Ook De Laat wist zich daarvoor te plaatsen. Breeuwsma ontbreekt in de kwartfinales. Hij eindigde als laatste in zijn heat, die werd gewonnen door de olympisch kampioen op de 1500 meter, de Zuid-Koreaan Lim Hyo-jun.

In een rommelige race bleef Knegt (28), die in 2014 olympisch zilver pakte op de 1000 meter, de Fransman Thibaut Fauconnet, de Chinees Ren Ziwei en de Let Roberts Zvejnieks voor. De Chinees kreeg een straf, waardoor de Fransman en de Let ook naar de kwartfinales gaan.

De Laat

De Laat werd in de zesde heat tweede achter de Chinees Han Tianyu en bleef de Zuid-Koreaanse wereldkampioen van 2017 Seo Yi-ra voor. Omdat de Chinees een straf kreeg, mocht ook Seo door naar de kwartfinales.

Voor de 23-jarige De Laat, die debuteert op de Winterspelen, is de 1000 meter voorbij. Zondag werd hij zesde op de 1500 meter.