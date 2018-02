Van Kerkhof eerste Nederlandse vrouw met olympische shorttrackmedaille

Tot dinsdag was Sjinkie Knegt de enige Nederlander met olympisch eremetaal in het shorttrack. De Fries won in 2014 brons op de 1000 meter in Sochi en pakte zondag in Gangneung zilver op de 1500 meter.

Van Kerkhof werd in de finale derde achter de Italiaanse winnares Arianna Fontana en de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong. Later kreeg Choi een straf van de jury, waardoor Van Kerkhof nog een plek opschoof. Kim Boutin uit Canada mocht daardoor het brons in ontvangst nemen.

De Nederlandse had een slechte start op de kortste afstand en reed lange tijd in vijfde positie. In de slotfase haalde ze eerst Boutin in en profiteerde ze daarna van een val van de Britse Elise Christie.

Op gepaste afstand van Fontana en Choi kwam ze als derde juichend over de streep. Enkele minuten later schoof ze dankzij het jurybesluit nog een plekje op.

Voor Fontana is het haar zesde olympische medaille, waarmee ze recordhouder is. De 27-jarige Italiaanse won eerder viermaal brons en één keer zilver.

Halve finale

De 27-jarige Zoetermeerse bleef eerder op dinsdag in de halve finales met minimaal verschil de Britse favoriet Christie voor. Ze reed aanvankelijk achteraan in de race, maar kon de leiding grijpen toen de Chinese Qu Chunyu onderuit ging.

In de kwartfinales was Van Kerkhof onderuit gegaan in de eerste bocht, waardoor de wedstrijd een herstart kreeg. De Canadese Marianne St. Gelais kreeg voor het veroorzaken van die val een penalty. Achter Fontana plaatste de Nederlandse zich vervolgens als tweede voor de halve finales.

Van Kerkhof is bezig aan haar tweede Winterspelen. Vier jaar geleden kwam ze in Sochi niet verder dan een elfde (500 meter), achttiende (1000 meter) en vijftiende plek (1500 meter). Met de Nederlandse relayploeg werd ze gediskwalificeerd.

Schulting

Zondag overleefde Van Kerkhof als enige Nederlandse de heats. Suzanne Schulting ging onderuit en Lara van Ruijven kwam in haar heat nipt tekort voor de tweede plek.

Overigens heeft Van Kerkhof ook op de 1000 meter nog kans op een medaille. Eerder werd ze met de Nederlandse relayploeg al uitgeschakeld in de heats.

