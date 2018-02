Russisch curlingduo denkt dat brons te danken is aan feit dat ze getrouwd zijn

De olympische atleten uit Rusland versloegen in de strijd om het brons een ander echtpaar. Kristin Skaslien en Magnus Nedregotten uit Noorwegen werden in Pyeongchang met 8-4 verslagen.

"We zijn erg goed met de teleurstelling van de verloren halve finale omgegaan. Het gegeven dat we een echtpaar zijn heeft daar enorm bij geholpen", zegt Brygzgalova, die vorig jaar in het huwelijk trad met Kruschelnitckii.

De twee Russen werden in 2016 wereldkampioen en waren dan ook favoriet op het onderdeel dat voor het eerst olympisch is.

Brygzgalova en Kruschelnitcky verloren in Pyoengchang hun eerste pouleduel, maar herstelden zich daarna goed. "We zijn kalm gebleven en elke wedstrijd ging het beter", aldus Kruschelnitckii. "Dat heeft geresulteerd in deze bronzen medaille."

De curlingfinale bij de gemengde dubbels gaat later op dinsdag tussen Canada en Zwitserland.

