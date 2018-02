Oostenrijker Hirscher wint eerste skigoud op combinatie

De overige medailles gingen naar Frankrijk. Alexis Pinturault veroverde op 0,23 seconde het zilver, Victor Muffat-Jeandet gaf 1,02 toe en pakte de bronzen medaille.

De Duitser Thomas Dressen leidde nog na de afdaling en mocht daardoor als laatste aan de slalom beginnen. Daarin kwam hij niet in de buurt van de tijd van Hirscher. Dressen eindigde als achtste in het combinatieklassement.

De combinatie was pas het eerste onderdeel van het alpineskiën dat kon worden afgewerkt in Zuid-Korea. De organisatie moest de voorbije twee dagen het programma schrappen vanwege de harde wind.

Superblij

"Ik heb het geflikt", zei Hirscher. "Dit is heel speciaal en onverwacht. Ik ben superblij dat het vraagteken dat boven mijn carrière hing nu weg is."

Hij won al zes wereldtitels en is dit seizoen op weg naar zijn zevende eindzege op rij in de wereldbeker. In Pyeongchang geldt hij als grote favoriet voor het goud op de slalom en reuzenslalom.

"Ik ging zonder verwachtingen de combinatie in en was dus heel rustig", aldus Hirscher. "Alles wat ik nu nog pak, is een bonus."

Langlaufen

Johannes Kläbo maakte zijn favorietenrol op de sprint klassieke stijl waar. De 21-jarige Noor won de finale met overmacht en pakte daarmee het goud. Hij is de jongste olympische kampioen langlaufen bij de mannen op een individueel nummer.

De jonge Noor klokte 3.05,75 op de sprintafstand van 1,4 kilometer. De Italiaan Federico Pellegrino greep het zilver in 3.07,09 en het brons ging naar Alexander Bolshunov, uitkomend voor het team van olympische atleten uit Rusland (3.07,11).

Stina Nilsson was de beste bij de vrouwen. De Zweedse noteerde in de finalerun een tijd van 3.03,84 en was daarmee drie seconden sneller dan de Noorse Maiken Caspersen Falla. Het brons was voor Yulia Belorukova uit Rusland.

Rodelen

Natalie Geisenberger zorgde voor het vijfde olympische goud voor Duitsland. Zij ging de winst aan de haal bij het rodelen.

Na vier runs door het ijskanaal had ze een voorsprong van ruim drie tienden op haar landgenote Dajana Eitberger, die het zilver in ontvangst mag nemen. De Canadese Alex Gough behaalde de bronzen medaille.