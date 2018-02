Verweij wil eindelijk revanche voor drie duizendsten van Sochi

De eerste keer dat het oog van Desly Hill op Verweij viel, wist ze al dat die kleine, blonde Noord-Hollander bovenmatig getalenteerd was.

"Koen was dertien toen ik hem zag skaten bij een lokale race", herinnert Hill, de Australische die jarenlang de bondscoach van het Nederlandse inline-skaten was, zich in gesprek met NUsport. "Ik wees hem aan en zei: 'Die jongen moeten we hebben.' Ik reed vervolgens met hem in de auto naar België en hij bleef de hele reis maar praten en praten, haha."

In de afgelopen veertien jaar is er voor beiden heel veel veranderd, maar volgens Hill, die in Zuid-Korea de coach is van Verweij omdat Kosta Poltavets niet naar de Spelen mocht komen vanwege het Russische dopingschandaal, is de wereldkampioen allround van 2014 uiteindelijk nog steeds diezelfde enthousiaste jongen.

"Hij heeft gewoon zoveel energie, veel meer energie dan de meeste mensen hebben. En hij maakt graag plezier, wil van de hele dag genieten. Als er iets positiefs gebeurt, dan voelt hij zich daar zeer bij betrokken."

"Maar dat kan ook flink misgaan, als niemand hem helpt en hij zijn kalmte kwijtraakt. Het heeft hem een paar jaar gekost om dat goed voor elkaar te krijgen."

Motivatie

Het grote schaatstalent van Verweij was al bekend sinds hij in 2009 en 2010 wereldkampioen bij de junioren werd, maar pas in het olympische seizoen 2013/2014 kwam het er bij de TVM-ploeg van coach Gerard Kemkers echt uit bij de senioren.

Als een van de favorieten kwam hij in Rusland op de 1500 meter echter 0,003 seconden tekort op de verrassende Pool Zbigniew Brodka en die klap kwam hard aan. De olympische titel op de ploegachtervolging met Jan Blokhuijsen en Sven Kramer kon niet alle pijn van het zilver wegnemen.

In de zomer na de Spelen miste Verweij de motivatie om volledig bezig te zijn met zijn sport. In het na-olympische seizoen werd hij desondanks nog wel derde op de 1500 meter bij de WK afstanden, maar in de daaropvolgende twee winters was hij door een gebrek aan fitheid amper op het ijs te zien.

Verklaring

Hill wil niet voor Verweij spreken, maar ze heeft wel een verklaring voor de lange nasleep van Sochi. "Het was zeer teleurstellend voor Koen dat hij olympisch goud miste op zo'n klein verschil, maar toch gefeliciteerd werd voor het goud dat hij won op de ploegachtervolging."

"Bovendien heb ik na Sochi geleerd, ook door te werken met Michel Mulder (de olympisch kampioen op de 500 meter, red.), dat het winnen van olympisch goud ervoor zorgt dat mensen je anders gaan behandelen. Het is alsof je er een nieuwe baan bij krijgt. Een baan waar je niet op voorbereid was en waar je in z'n geheel niet voor gestudeerd hebt."

Volgens Hill had de toen 23-jarige Verweij het daar niet altijd even makkelijk mee. "Hij houdt van contact met andere mensen. Je zult nooit zien dat hij iemand afpoeiert die een handtekening van hem wil."

"Maar je leven verandert als je olympisch kampioen bent, of je het nu wilt of niet. En het is heel moeilijk om dat in je eentje goed te managen. Je hebt iets geweldigs gedaan, iedereen behandelt je als een god en je hebt het gevoel dat je niet om hulp hoeft te vragen."

"Het duurt even voordat je door hebt dat je wel hulp nodig hebt, en dat je jezelf moet omringen met goede personen. Dat heeft Koen nu gedaan en je ziet dat hij weer kan genieten van wat hij doet."

Niet verrast

En dus is Hill niet verrast dat Verweij dit seizoen weer terug is aan de wereldtop en dinsdag samen met wereldkampioen Kjeld Nuis de topfavoriet is voor de olympische 1500 meter.

"Koen is een van de meest getalenteerde schaatsers ter wereld", zegt de Australische. "Als Koen tegen mij zou zeggen: 'Ik heb acht weken, kan ik een wereldtitel winnen in het inline-skaten?', dan zou ik zeggen: 'Laten we het proberen'. Want er is een vrij goede kans dat het hem gaat lukken."

"Maar dan moet hij wel zijn energie op de juiste manier gebruiken en ik denk dat hij daar steeds beter in wordt."

De olympische 1500 meter begint dinsdag om 12.00 uur Nederlandse tijd. Verweij schaatst in de zestiende van achttien ritten tegen de Noor Allan Dahl Johansson.