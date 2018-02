Jonge snowboardster Kim (17) schrijft historie met goud op halfpipe

De topfavoriete verpulverde op het Phoenix Snow Park de concurrentie over drie runs en is de jongste vrouwelijke goudenmedaillewinnaar ooit op een olympisch onderdeel in de sneeuw.

Kim, die in haar laatste run tot een imponerende score van 98,25 kwam, lost met haar 17 jaar en 296 dagen de Zwitserse alpineskiester Michela Figini af. Zij pakte in 1984 goud toen ze 17 jaar en 315 dagen was.

Achter Kim werd de Chinese Jiayu Liu tweede op de halfpipe met een score van 89,75. De bronzen medaille was voor Kims landgenote Arielle Gold, die tot een beoordeling van 85,75 kwam.

"Ik ben echt overweldigd. Dit is het beste resultaat dat ik me maar kon wensen en mijn hele ervaring hier was bizar", aldus Kim, die zich vier jaar geleden als 13-jarige al voor de Spelen in Sochi plaatste, maar toen te jong was om deel te mogen nemen.

"Ik had veel over de Spelen gehoord, maar als je er eenmaal zelf deel van uitmaakt, is het compleet anders. Ik voel me echt bevoorrecht, het was geweldig om mijn verhaal met de wereld te delen."

Tweet

De jonge Kim baarde tijdens de finale op de halfpipe overigens opzien door tussen haar tweede en derde run een tweet de wereld in te sturen waarin ze zich druk maakte over haar ontbijt.

"Ik keek tussen de runs door veel op social media via mijn telefoon, op zoek naar afleiding", zei ze daar na afloop over.

"Als ik word getest op doping zal ik hetzelfde doen, want ik word nerveus als een vreemdeling me in de gaten houdt terwijl ik naar het toilet ga."

Curling

De olympische atleten van Rusland (OAR) versloegen bij het gemengd curling Noorwegen in de strijd om het brons: 8-4.

De onder neutrale vlag deelnemende Russen staan nu op één keer zilver en twee keer brons in het medailleklassement. Later op dinsdag strijden Canada en Zwitserland bij het gemengd curling om het goud.

