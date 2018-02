Japanse shorttracker Saito eerste dopinggeval in Pyeongchang

Saito testte positief op de stof acetazolamide. De shorttracker wordt per direct geschorst en heeft de Spelen al verlaten.

De 21-jarige Saito is de eerste Japanse atleet ooit die op de Winterspelen op doping wordt betrapt. Japan, dat de Zomerspelen van 2020 organiseert in Tokio, gaat prat op zijn schone sporters.

Saito, die nog niet in actie kwam tijdens de Spelen in Pyeongchang, stond reserve voor de 5000 meter relay die dinsdag wordt verreden.

Verklaring

Tijdens een persconferentie werd dinsdag een verklaring van Saito voorgelezen. "Ik ben erg verbaasd door het resultaat van de test. Ik heb nooit bewust doping genomen. Ik ben elke dag voorzichtig met wat ik eet en drink", aldus de betrapte sporter.

"Deze uitkomst gaat mijn voorstellingsvermogen te boven. Als er een verboden stof in mijn lichaam zat, was dat nooit mijn intentie. Ik zal vechten om aan te tonen dat ik schoon ben."

Maskeringsmiddel

Acetazolamide is een middel dat onder meer gebruikt wordt als medicijn tegen hoogteziekte en epilepsie en als slaapmiddel. "In Japan kan dit middel niet gekocht worden zonder recept", zegt de Japanse chef de mission Yasuo Saito.

De stof staat op de verboden lijst omdat het als maskeringsmiddel gebruikt kan worden voor spierversterkers. "De atleet beweert dat hij hier geen enkele baat bij zou hebben", aldus Yasuo Saito.

Ook Tsotumo Kawasaki, de coach van de Japanse shorttrackers sprak zijn teleurstelling uit. "Ik voel me net als de atleet verbijsterd. Hij heeft veel geleerd over het antidopingbeleid in de sport en is er goed van op de hoogte wat wel en niet is toegestaan."

Rusland

In aanloop naar de Winterspelen was doping een veelbesproken onderwerp, omdat veel Russische atleten werden uitgesloten van deelname vanwege een staatsgestuurd dopingnetwerk bij de Spelen in Sochi van 2014.

Alleen 'schone' Russen werden toegelaten tot het evenement in Pyeongchang. Die groep, bestaande uit 168 sporters, doet in Zuid-Korea mee onder neutrale vlag.

De 23e editie van de Winterspelen duurt nog tot en met 25 februari.

