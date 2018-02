Tijssen: 'Wüst zou nominatie verdienen als er Nobelprijs voor Sport was'

"Als ik zeg dat dit een van de grootste Nederlandse sportprestaties is, dan ga ik andere mensen tekortdoen en dat wil ik niet. Maar ik denk wel dat het heel knap is dat ze al twaalf jaar lang aan de top staat en steeds maar weer zo tussen 10 en 15 februari iets weet te doen wat het allerbeste blijkt te zijn", aldus Tijssen.

Wüst werd maandag in de Gangneung Oval de eerste Nederlander met vijf olympische titels, de eerste schaatser met tien olympische medailles, de eerste Nederlandse olympiër met goud bij vier Spelen op rij en de eerste schaatsster die olympisch kampioen werd als tiener (Turijn 2006), twintiger (Vancouver 2010 en Sochi 2014) en dertiger (Pyeongchang 2018).

"Ik denk dat het echt een grootse vermelding waard is dat Ireen als tiener, twintiger en dertiger goud heeft gewonnen", stelt Tijssen. "Als er een Nobelprijs voor de Sport was, vind ik dat zij wel genomineerd zou moeten worden."

Spelletje

Wüst veroverde in Zuid-Korea haar tweede olympische titel op de 1500 meter, na Vancouver 2010, door met een tijd van 1.54,35 de Japanse favoriete Miho Takagi twee tienden voor te blijven (1.54,55). Het brons ging naar Marrit Leenstra in 1.55,26.

Tijssen zag de afgelopen weken al dat Wüst, die zaterdag zilver pakte op de 3 kilometer, langzaam veranderde in de sporter die altijd wat extra's kan op de belangrijkste momenten, en dan vooral op de Winterspelen.

"Achteraf is dat altijd makkelijk te zeggen, maar ik zag de focus komen de laatste weken. Ik ken haar inmiddels een beetje en weet dus wat ze nodig heeft. En dan heb ik het niet alleen over trainingen, maar ook over alles eromheen. Zij weet hoe dit spelletje gespeeld moet worden."

Tijssen bedoelt daarmee dat Wüst weet wat er nodig is om te presteren op de Olympische Spelen. "Zij maakt altijd de juiste keuzes en is op alles voorbereid."

"Een voorbeeldje: op de eerste dag in het olympisch dorp bleek dat de zon in haar kamer scheen. We hadden van tevoren al allerlei spulletjes over laten komen en konden dat raam dus direct afplakken met bouwplastic. Dat zijn kleine dingen, maar het gaat om de details en Ireen weet welke details er nodig zijn om te kunnen winnen."

Opkrabbelen

De aanloop naar Pyeongchang verliep alles behalve vlekkeloos voor Wüst. Zeker de eerste jaren na de Spelen van Sochi was het zoeken voor de Brabantse, die nog één keer individueel goud op de Spelen wilde winnen.

"Het is een heel proces geweest", zegt Tijssen. "Van vallen en opkrabbelen naar weer vallen en uiteindelijk precies op dit moment goed in vorm zijn."

"Vandaag was een lange dag. Ireen is daar onwijs goed mee omgegaan. Ze heeft haar eigen plan getrokken en haar eigen ritmes bepaald in alles wat ze deed."

