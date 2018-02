Olympisch programma 13 februari: Verweij en Nuis gaan voor goud

Vier jaar geleden greep Koen Verweij in Sochi op drie duizendsten naast olympisch goud op de 1500 meter en dus is de Noord-Hollander erop gebrand om nu wel de titel te pakken. De grootste concurrent van Verweij is landgenoot en wereldkampioen Kjeld Nuis. Zij zijn meteen ook de twee absolute topfavorieten op de schaatsmijl.

De Noor Sverre Lunde Pedersen en de Amerikaan Joey Mantia gaan ook voor een medaille, terwijl de derde Nederlander, Patrick Roest, een outsider is.

Bij het shorttrack komt Sjinkie Knegt weer in actie, al kan hij dit keer nog geen medaille pakken. Evenals Daan Breeuwsma en Itzhak de Laat rijdt de Fries de kwalificatie van de 1000 meter.

Daarnaast gaat Knegt met de Nederlandse relayploeg (5000 meter) voor een plek in de finale (acht teams strijden voor vier finaleplekken), die op donderdag 22 februari verreden wordt. De Laat, Breeuwsma, Dennis Visser en Dylan Hoogerwerf completeren de Nederlandse ploeg, die regerend wereldkampioen is.

Bij de vrouwen gaat het koningsnummer, de 500 meter, verder met de kwartfinales - en later op de dag ook de halve finales en de finale - en er is nog één Nederlandse in de race: Yara van Kerkhof. Suzanne Schulting en Lara van Ruijven werden zaterdag al uitgeschakeld in de heats.

Programma Nederlanders

11.00 uur: Kwartfinales 500 meter shorttrack vrouwen (Van Kerkhof)

11.26 uur: Heats 1000 meter shorttrack mannen (Knegt, Breeuwsma en De Laat)

12.00 uur: 1500 meter schaatsen mannen (Nuis, Verweij, Roest)

12.11 uur: Halve finales 500 meter shorttrack vrouwen (Van Kerkhof)

12.32 uur: Heats Relay 5000 meter mannen (Knegt, De Laat, Breeuwsma, Visser en Hoogerwerf)

13.07 uur: Finale 500 meter shorttrack vrouwen (mogelijk Van Kerkhof)