'Ontzettend blije' Leenstra vreesde dat ze weer vierde zou worden

"Ik ben echt ontzettend blij met brons", zei de 28-jarige Leenstra met een grote glimlach op haar gezicht. "De gouden medaille op de ploegachtervolging vier jaar geleden op de Spelen van Sochi was ook een heel mooi moment, maar nu voelt dit voor mij als de mooiste dag uit mijn schaatscarrière."

De Friezin noteerde in de Gangneung Oval een tijd van 1.55,26, waarmee ze maar één honderdste sneller was dan de nummer vier Lotte van Beek. Het goud ging naar Ireen Wüst (1.54,35) en het zilver naar de Japanse Miho Takagi (1.54,55).

Leenstra had in eerste instantie niet eens door dat het verschil met Van Beek zo klein was. "Ik wist mijn tijd niet precies, dus ik zag pas dat het maar één honderdste scheelde met Lotte toen de uitslag compleet op het scorebord stond."

Complex

Leenstra rekende zo af met haar 'vierde plaatsen-complex'. De zevenvoudig Nederlands kampioene eindigde in haar loopbaan al zes keer op de meest ondankbare plek op WK's of Spelen.

Zo viel ze vier jaar geleden in Sochi net buiten het podium op de olympische 1500 meter en vorig jaar werd ze op de WK afstanden in Gangneung zelfs vierde op de 1000 en de 1500 meter.

"Ik ben zo blij dat ik eindelijk die medaille heb", aldus Leenstra. "Met nog één rit te gaan zag ik de bui al hangen. Ik stond tweede en met Takagi en Heather Bergsma kwamen er nog twee schaatssters die vorig jaar op het podium stonden bij de WK. Dus ik dacht: zij gaan allebei onder mijn tijd en dan ben ik weer vierde. Maar gelukkig redde Heather het niet."

"Bij de WK van vorig jaar was ik ook goed genoeg voor de medailles, maar werd ik toch weer vierde. Omdat ik te gespannen was, lukte het me niet om eruit te halen wat erin zat. Ik heb dus vandaag echt mijn best gedaan om ontspannen te blijven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar toen ik drie uur voor de wedstrijd de baan op kwam, voelde ik dat het beter ging."

Italië

Leenstra werd in Zuid-Korea beloond voor de gedurfde keuze die ze twee jaar geleden maakte. In de jacht naar mondiaal eremetaal verhuisde ze naar Italië, het land van haar man en oud-schaatser Mateo Anesi.

Ze ging daar trainen onder Maurizio Marchetto, de coach die Enrico Fabris in 2006 naar de olympische titel op de 1500 meter leidde.

"Toen ik die keuze maakte, zat iedereen me wel een beetje vragend aan te kijken. Nederland is natuurlijk het schaatsland en dan ga ik naar Italië. Maar ik kende Maurizio via Mateo en ik had bij hem het gevoel dat hij echt van het harde trainen was."

"Dat wilde ik graag. Ik had het gevoel dat ik wat extra's nodig had, dat ik echt even wat anders moest gaan doen. En in Italië voelde het echt heel anders. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt als in de afgelopen twee jaar. Bovendien ben ik echt in het Italiaanse team opgenomen, daar ben ik de Italianen heel dankbaar voor. Deze medaille is dus ook voor hen."

