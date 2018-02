Balende Van Beek vindt na vierde plek dat ze het zelf heeft laten liggen

"Ik heb niet de race van mijn leven gereden en dat moest wel", baalde de 26-jarige Van Beek na afloop van de 1500 meter bij de NOS.

Ze kwam met 1.55,27 slechts één honderdste tekort voor het brons, dat naar Marrit Leenstra ging. "Ik heb het in de laatste ronde laten liggen en dat is normaal gesproken mijn kracht. Mijn benen liepen vol en ik kwam de buitenbocht niet door. Ik heb het zelf laten liggen."

Van Beek had na afloop van haar race het gevoel dat ze er niet alles uit heeft kunnen halen. "Natuurlijk is het maar op een honderdste, maar het was niet de race die ik wilde rijden", liet ze weten. "Ik voelde dat er meer in zat, maar dat heb ik niet laten zien. Dus dan is vierde een ontiegelijke rotplek. Ik baal zelf als een stekker."

Van Beek zette haar tijd in de voorlaatste rit neer, maar wist toen al dat ze tekort zou komen voor een podiumplek. "Toen ik die tijd zag wist ik al dat het niet goed genoeg was. Ik heb tijdens de laatste rit niet op mijn nagels gebeten, want ik wist wel dat het geen medaille zou worden."

Relativeren

Vier jaar geleden pakte ze in Sochi olympisch brons op de 1500 meter. Ook maakte ze deel uit van de Nederlandse equipe die olympisch kampioen werd op de ploegachtervolging.

Ondanks haar vierde plek in Zuid-Korea blijft Van Beek optimistisch. "Op dit moment baal ik vooral, maar ik kan het wel relativeren. Mijn doel blijft een gouden medaille op een individuele afstand. Dan maar over vier jaar."

Voor Van Beek was de 1500 meter de enige afstand waarop ze in actie kwam tijdens deze Spelen. Ze is nog wel reserve voor de achtervolgingsploeg.