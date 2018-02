Dolgelukkige Wüst beseft dat ze iets unieks gepresteerd heeft

Voordat Wüst een uur na haar historische race de Nederlandse pers te woord staat, vat ze in een telefoongesprek met Mark Rutte haar gevoel samen. "Ik had er behoorlijk veel druk op gezet na de 3 kilometer en als het dan lukt, is het wel een beetje een droom die uitkomt", zegt de Brabantse tegen de premier.

"Wat een enorme blijdschap", jubelt Wüst nadat ze de premier gedag heeft gezegd. "De spanning die ik mezelf oplegde was zo extreem groot na mijn tweede plaats op de 3 kilometer van zaterdag. Als ik heel reëel ben, ga ik op de 1000 meter geen goud winnen. Dus ik besefte dat het vandaag moest gebeuren als ik voor de vierde Spelen op rij op een individueel onderdeel een titel zou willen pakken."

Wüst kwam maandag in de elfde rit van de schaatsmijl tot een tijd van 1.54,35 en moest tot de slotrit wachten tot topfavoriete Miho Takagi in actie kwam. De Japanse kwam uiteindelijk twee tienden tekort voor het goud en moest genoegen nemen met de tweede plek.

"Ik durfde niet te kijken naar de laatste rit", aldus Wüst. "Ik vond het echt waanzinnig spannend. Ik keek de hele tijd naar de grond met mijn ogen dicht. Alleen het laatste rechte stuk van Takagi durfde ik met een schuin oog te bekijken. Toen ik zag dat ze het niet redde, was de ontlading erg groot."

Eerste goud

Door haar zege op de 1500 meter in Gangneung is Wüst de eerste Nederlandse olympiër die vijf gouden medailles heeft weten te pakken. Ze deelde het record van vier gouden olympische medailles met Sven Kramer, zwemster Inge de Bruijn, wielrenster Leontien van Moorsel, ruiter Charles Pahud de Mortanges en atlete Fanny Blankers-Koen.

"Toen ik zondag de loting voor de 1500 meter zag, besefte ik dat het vandaag 12 februari is en dat het precies twaalf jaar geleden is dat ik mijn eerste olympische medaille won in Turijn. De cirkel is nu wel rond, ja. Ik besef wel dat het uniek is wat ik gedaan heb."

Ook bij de vorige drie Spelen veroverde de Nederlandse minimaal één titel. In Turijn werd ze olympisch kampioene op de 3000 meter, vier jaar later was ze in Vancouver de sterkste op de 1500 meter en vier jaar geleden voegde ze daar in Sochi goud op de 3 kilometer en de ploegachtervolging aan toe.

Topvorm

In het voorseizoen leek een nieuwe olympische titel nog ver weg, maar Wüst is naar eigen zeggen altijd blijven geloven dat ze, net als bij de vorige drie Spelen, op tijd in topvorm zou zijn.

"Elk seizoen krijg ik dezelfde vragen, want de eerste World Cups gaan nooit zo lekker. Maar, en dit is echt niet gelogen; ik ben nooit het vertrouwen kwijtgeraakt dit seizoen. De eerste World Cups zijn lastig en in december, januari en februari sta ik er; dat is altijd zo geweest in mijn carrière."

Wüst kan volgende week nog een zesde en zevende olympische titel aan haar palmares toevoegen. Ze komt samen met Antoinette de Jong en Marrit Leenstra, die het brons voor zich opeiste op de 1500 meter, in actie op de ploegachtervolging en rijdt nog de 1000 meter.