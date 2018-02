Wüst schrijft historie met olympisch goud op 1500 meter, brons voor Leenstra

Wüst noteerde in de elfde rit tegen de Canadese Brianne Tutt een tijd van 1.54,35, waarmee ze iets sneller was dan Takagi: 1.54,55. De 23-jarige Japanse, die in actie kwam in de laatste rit, won dit seizoen de eerste vier wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter en gold als topfavoriete op de Spelen.

Vier jaar geleden in Sochi eindigde Wüst op de tweede plek. Destijds ging de zege op de 1500 meter naar Jorien ter Mors, die in Zuid-Korea op de langebaan alleen meedoet op de 500 en 1000 meter.

Door haar gouden plak op de 1500 meter mag Wüst zich de meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit noemen. De schaatsster van Team JustLease.nl is de eerste atleet die vijf olympische titels in de wacht sleept en ze heeft nu voor de vierde Spelen op rij goud gewonnen.

Haar totale aantal medailles op de Spelen staat op tien. Wüst, die zaterdag zilver pakte op de 3 kilometer, komt in Zuid-Korea nog in actie op de 1000 meter en de ploegachtervolging.

Leenstra

Leenstra noteerde op de 1500 meter een tijd van 1.55,26 en dat was genoeg voor het brons, de eerste individuele olympische medaille in haar loopbaan. Vier jaar geleden moest de 28-jarige Friezin nog genoegen nemen met de vierde plek op de schaatsmijl. Ze won toen wel goud op de ploegachtervolging.

Dit keer was het Lotte van Beek, in Sochi nog goed voor brons, die net naast het podium belandde. Ze noteerde een tijd van 1.55,27 in haar rit tegen de Japanse Ayaka Kikuchi en bleef daarmee de Amerikaanse Brittany Bowe voor.

Leenstra rijdt nog de 500 meter, de 1000 meter en de ploegachtervolging in Gangneung. Van Beek zit ook in de selectie van de team pursuit.

De mannen rijden dinsdag om 12.00 uur Nederlandse tijd de 1500 meter. Koen Verweij, Kjeld Nuis en Patrick Roest doen namens Nederland mee.

