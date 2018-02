Veelbesproken Davis begint 'heel optimistisch' aan vijfde Spelen

"Sinds de olympische trials van eind december ben ik veel beter geworden", aldus Davis voor de openingsceremonie van de Spelen van Pyeongchang in gesprek met NUsport.

"Nu gaat het erom welke Shani op het ijs staat op de dag van de wedstrijd. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe ik ervoor sta in vergelijking met de rest van de wereld."

De 35-jarige Davis zorgde afgelopen donderdag met een tweet voor groot nieuws in zijn thuisland. De schaatser uit Chicago impliceerde dat hij een dag later niet mee zou lopen bij de openingsceremonie in Pyeongchang, omdat hij niet was gekozen als de vlaggendrager van de Amerikaanse delegatie.

"Ik ben een Amerikaan en in 2010 werd ik met mijn gouden medaille op de 1000 meter de eerste Amerikaan die zijn olympische titel verdedigde op dat onderdeel. Team USA heeft op een oneervolle manier gewoon een muntje in de lucht gegooid om de vlaggendrager te bepalen. Geen probleem, ik wacht wel tot 2022", schreef hij, gevolgd door de hashtag #BlackHistoryMonth2018.

Hamlin

Een stemronde over de Amerikaanse vlaggendrager leverde een 4-4 gelijkspel op tussen Davis en rodelaarster Erin Hamlin. Vervolgens werd met kop of munt bepaald dat Hamlin het erebaantje kreeg. Davis sloeg de ceremonie vervolgens over.

Een woordvoerder van de Amerikaanse ploeg vertelde aan persbureau Reuters dat Davis al niet van plan was om naar de openingsceremonie te komen, behalve als hij de vlaggendrager was. "Hij is volledig gefocust op zijn eerste race, daar richt hij zich nu op."

Die eerste race is dinsdag de 1500 meter, de afstand waarop hij in 2006 en 2010 olympisch zilver veroverde en in totaal achttien World Cup-zeges boekte.

Zijn laatste overwinning op de schaatsmijl op internationaal niveau dateert echter wel van november 2013. Vorig seizoen pakte de tweevoudig olympisch kampioen 1000 meter in Nagano nog wel een keer brons op de 1500 meter.

Spartaans

Voor Davis zijn de Olympische Spelen echter altijd het belangrijkste geweest. Deze olympische cyclus ging hij twee zomers naar Zuid-Korea om zich onder Spartaanse omstandigheden voor te bereiden op de Spelen van Pyeongchang.

"Ik ben nu vijf keer olympiër geweest en daar is niks in de wereld mee te vergelijken", aldus Davis. "Het is een heel lastige taak om ervoor te zorgen dat je op je best bent op de Spelen, maar het kan ook een zeer mooie beloning opleveren als je het goed doet. Ik houd van die uitdaging en ben heel optimistisch."

De 1500 meter begint dinsdag om 12.00 uur. Davis start in de tiende van achttien ritten tegen de Belg Bart Swings.

