Biatlete Dahlmeier pakt op 10 kilometer achtervolging tweede goud

Dahlmeier legde de basis voor de eerste plaats bij het schieten. Ze nam afstand van de rest van het veld bij de derde beurt die ze foutloos aflegde. Ook in de vierde beurt miste ze geen enkel schot waarmee het lot van de concurrentie was bezegeld.

Dahlmeier startte als eerste. Het gevecht om zilver was tot op de meet spannend en ging tussen de Française Anais Bescond en de Slowaakse Anastasiya Kuzmina.

Het verschil tussen de twee bedroeg aan de finish uiteindelijk slechts 0,2 seconde in het voordeel van Kuzmina die als dertiende was begonnen. Bescond mocht als negentiende vertrekken.

Medaillespiegel

Dahlmeier toonde zich zaterdag ook al de baas op de 7,5 kilometer sprint door de Noorse Marte Olsbu en de Tsjechische Veronika Vitkova voor te blijven.

Dahlmeier zorgde er met haar tweede goud bovendien voor dat Duitsland de leiding in de medaillespiegel verstevigde. Onze oosterburen staan nu op vier keer goud en één keer bons.

Nederland bezet met twee keer goud, twee keer zilver en één keer brons nog wel knap de tweede plaats op de ranglijst.

Fourcade

Bij de mannen prolongeerde Martin Fourcade zijn olympische titel op de 12,5 kilometer achtervolging. De 29-jarige Franse biatleet sloeg in het tweede deel van de achtervolging toe en kwam na 32 minuten en 51 seconden solo over de finish.

Het zilver ging naar de Zweed Sebastian Samuelsson en het brons naar de Duitser Benedikt Doll.

Fourcade had een misser in de eerste schietbeurt en moest dus in de achtervolging op de Duitser Arnd Peiffer, die zondag verrassend goud had gepakt op de 10 kilometer sprint en goed van start was gegaan. Na drie foutloze schietbeurten kon Fourcade met een voorsprong van veertig seconden het goud niet meer ontgaan.

Op de 10 kilometer had de Fransman zondag drie missers en finishte hij pas als achtste. Voor Fourcade is het de derde olympische titel uit zijn carrière. Hij won eerder ook twee keer zilver op de Spelen.