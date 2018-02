Ontspannen Nuis kijkt uit naar strijd met 'topfavoriet' Verweij op 1500 meter

"Ik denk dat Koen de topfavoriet is op de 1500 meter", aldus de 28-jarige Nuis maandag na zijn laatste training voor de schaatsmijl in de Gangneung Oval. "Ik heb dit seizoen niet geweldig gereden in de wereldbeker en hij heeft bij bijna alle World Cups op het podium gestaan. Dus ik zal een flinke kluif aan hem krijgen."

De sprinter van Lotto-Jumbo heeft er respect voor hoe Verweij dit seizoen is teruggekeerd aan de wereldtop nadat hij de afgelopen twee seizoen amper te zien was op het ijs. "Dat is knap, hij is een knokker. Zo'n jongen moet je nooit afschrijven, dat blijkt maar weer."

In de belangrijkste 1500 meter tot nu toe dit seizoen, eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf, was Nuis in een rechtstreeks duel wel zes honderdsten sneller dan Verweij. De Noord-Hollander zei na die race dat hij het wel best vond dat zijn concurrent toen de zege pakte, aangezien de echte prijzen pas bij de Spelen worden verdeeld.

"Het past wel bij Koen om dat te zeggen", zei Nuis anderhalve maand later. "Het hoort er een beetje bij. Ik vind dat wel leuk, kan het wel hebben. Ik heb nu vooral zin om te racen, ik sta te popelen."

Stofzuigen

Nuis heeft voorlopig nog geen last van olympische stress, hoewel hij voor het eerst op de Spelen is. "Het gaat hartstikke goed. Ik merk er eigenlijk weinig van dat we op de Spelen zijn, ik had wel wat meer gekte verwacht."

De Zuid-Hollander was ontspannen genoeg om maandag nog wat lol te maken met zijn ploeggenoten Sven Kramer en Patrick Roest. "Ons appartement werd niet schoongemaakt, dus dat hebben we maar zelf gedaan."

"Ik stond als een lid van het Nederlands curlingteam met een dweil in mijn handen en Kramer was zich flink aan het uitsloven met de stofzuiger. Patrick heeft het gefilmd, ik denk dat dat wel unieke beelden zijn", glimlachte Nuis, die beloofde de beelden na de Spelen met de wereld te delen.

Het schoonmaakfilmpje tekent ook de goede sfeer bij Lotto-Jumbo, dat met Carlijn Achtereekte (3 kilometer) en Kramer (5 kilometer) al twee olympische titels op zak heeft.

"We zijn lekker begonnen met het team, dus laten we hopen dat goed voorbeeld goed doet volgen", aldus Nuis. "Aan de ene kant is het supervet, maar aan de andere kant denk ik ook: het kan alleen nog maar slechter dan dit. Ik voel wel een zekere druk, maar ik hoop dat ik de goede lijn van de ploeg door kan trekken."

De 1500 meter voor mannen begint dinsdag om 12.00 uur Nederlandse tijd. Nuis start twee ritten later dan Verweij.

