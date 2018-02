Verweij tegen Johansson in zestiende rit 1500 meter, Nuis treft Oda

Verweij komt als laatste Nederlander in actie in de zestiende rit, twee ritten na Nuis. Het laatste duel in de Gangneung Oval gaat tussen de Noor Sverre Lunde Pedersen en de Amerikaan Joey Mantia.

Naast Verweij en Nuis doet ook Patrick Roest mee aan de 1500 meter. De schaatser van Lotto-Jumbo komt al in de vierde rit in actie tegen de Nieuw-Zeelander Reyon Kay.

Verweij eindigde vier jaar geleden in Sochi als tweede op het podium achter de Pool Zbigniew Brodka. Nuis, die vorig jaar de World Cup in Gangneung won op de 1500 meter, doet in Zuid-Korea voor de eerste keer mee aan de Spelen.

De 1500 meter begint dinsdag om 12.00 uur in Pyeongchang.

Volledige loting voor de 1500 meter

1. Liiv (Est)

2. Tai (Tai)-Contin (Fra)

3. Kuzin (Kaz)-Nakamura (Jap)

4. Roest-Kay (NZe)

5. Voste (Bel)-Joo (ZKo)

6. Nagy (Hon)-Xiakaini (Chi)

7. Mezentsev (Kaz)-Trofimov (Rus)

8. Donnelly (Can)-Williamson (Jap)

9. Michael (NZe)-Wenger (Zwi)

10. Davis (VS)-Swings (Bel)

11. Hansen (VS)-Brodka (Pol)

12. Szymanski (Pol)-Giovannini (Ita)

13. Niedwiedzki (Pol)-Morrison (Can)

14. Oda (Jap)-Nuis

15. Kim (ZKo)-Silovs (Let)

16. Johansson (Noo)-Verweij

17. Henriksen (Noo)-De Haitre (Can)

18. Pedersen (Noo)-Mantia (VS)

Lees alles over de Winterspelen van Pyeongchang in ons dossier